Funerali di Maurizio Costanzo, gli assenti alla cerimonia

Oggi si sono tenuti i funerali di Maurizio Costanzo, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. Tantissimi amici, colleghi del mondo dello spettacolo hanno partecipato, altri per diversi motivi no. Ecco chi sono.

Grandi applausi e tanto amore oggi a Piazza del Popolo, una delle piazze principali di Roma, dove si sono tenuti i funerali di Maurizio Costanzo, grande giornalista, conduttore e rivoluzionario della televisione degli ultimi 40 anni.

Con grande commozione, hanno presenziato alla cerimonia tantissimi amici e colleghi di Costanzo, da Gerry Scotti a Fiorello, a Carlo Conti, Lorella Cuccarini, Mara Venier, Rita Dalla Chiesa e tantissimi altri. Alcuni, però, non hanno partecipato, ecco chi.

Gli assenti al funerale di Maurizio Costanzo

È stata trasmessa in diretta televisiva il funerale di Maurizio Costanzo, un pilastro della televisione e del giornalismo italiano.

Durante la celebrazione, sono stati tanti i volti riconosciuti tra la folla presente in chiesa, che era gremita in onore del giornalista.

Tanti personaggi dello spettacolo, che hanno lavorato con lui in questi decenni di lavoro in cui Maurizio Costanzo ha lasciato un segno indelebile.

Carlo Conti, Gerry Scotti, Massimo Lopez, Simona Ventura, Rita Dalla Chiesa, Biagio Izzo, Pio e Amedeo, Vladimir Luxuria, Amadeus, Alessandra Celentano, Mara Venier e tanti altri hanno salutato per l’ultima volta il loro mentore, un amico e un grande professionista.

Tanti gli assenti alla cerimonia, come Francesco Totti, in montagna con la sua compagna Noemi, che ha deciso di salutare Maurizio Costanzo in forma privata, lasciando anche sui social un messaggio commosso per il giornalista: “Riposa in pace Maestro”

Un’altra assente è stata l’ex moglie Marta Flavi, che nei giorni scorsi dopo la notizia della scomparsa di Costanzo, ha dichiarato di non voler partecipare alla cerimonia per rispetto: “Ho già detto quello che volevo dire. Ripeto che al funerale di Maurizio non voglio andare”

Anche tanti altri personaggi non hanno presenziato al funerale, come Belen Rodriguez, Barbara D’Urso, che però ha lasciato un bellissimo messaggio sui social per il suo amico Maurizio Costanzo.

La commozione dei suoi amici

Dopo la cerimonia, gli amici e colleghi di Maurizio Costanzo hanno rilasciato alcune dichiarazioni, ricordando il giornalista che ha fatto parte della vita di tanti di loro.

Tra questi un commosso Giancarlo Giannini, che ha detto: “Sono uno fortunato che ha fatto un film scritto da lui. Un uomo amante della conoscenza, intelligentissimo, fortunatamente ero suo amico. Un uomo dalla generosa e gentile umanità”

Alex Britti, il cantante che ere legato al giornalista da una profonda amicizia, lo ha ricordato così: “Perdo un amico. Parlavo con lui di cultura, libri, calcio, della Roma. Di tante cose”

Anche Vladimir Luxuria ha voluto ringraziare Maurizio Costanzo, per tutto quello che ha fatto per lei: “Un grazie a caratteri cubitali. Maurizio è stato capace, quando non era facile, ha portato al grande pubblico temi come l’inclusione sociale, la lotta contro le discriminazioni, la lotta all’omofobia, lui con grande coraggio ha portato avanti tutte queste battaglie. Grazie davvero Maurizio.”