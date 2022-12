Brescia: giovane mamma investita due volte mentre attraversa la strada

Una donna di 38 anni è stata travolta due volte mentre attraversava la strada a Capriolo, in provincia di Brescia.

Viktoriia Hladkoskok, di nazionalità ucraina, stava rincasando dal lavoro e ad attenderla a casa c’era il suo compagno.

Donna investita due volte a Brescia

Aveva 38 anni Viktoriia Hladkoskok, la donna ucraina che da anni viveva in Italia con il compagno e ha perso la vita mentre tornava a casa dal lavoro.

A breve avrebbe potuto anche riabbracciare il figlio minorenne in arrivo dall’Ucraina ma la sua vita si è interrotta ieri pomeriggio intorno alle 17.30.

Viktoriia stava percorrendo il tragitto abituale che ogni giorno dal luogo di lavoro la portava nella sua casa di Capriolo, nel Bresciano. A un certo punto su quel tratto di Via Sarnico, che diventa Strada Statale 469, un’auto a forte velocità ha colpito la donna che è caduta a terra gravemente ferita.

Gli agenti della Polizia locale stanno lavorando alla ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti ma quel che è più grave è che la donna non è stata soccorsa dopo il primo impatto, è rimasta a terra per poi essere colpita nuovamente da un Suv.

A questo punto non c’è stato più nulla da fare, nonostante il rapido intervento dei soccorritori che sono giunti con l’automedica e un’ambulanza dei volontari di Capriolo. Purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e trasportare quindi la salma in obitorio, dove è stata riconosciuta dal suo compagno fra urla disperate.

Le indagini

Ora le forze dell’ordine dovranno accertare con esattezza quando accaduto e valutare le responsabilità a carico degli automobilisti, che non sono ancora stati rintracciati e non si sono fermati a soccorrere Viktoriia.

Gli inquirenti pensano che il doppio incidente sia stato causato dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno impedito una corretta visione della strada e quindi dei passanti. C’era infatti una fitta nebbia e la pioggia battente.

Il primo veicolo ha sbalzato la 38enne sul cofano e in seguito sull’asfalto, il secondo l’ha travolta in pieno senza lasciargli scampo.

La salma rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari al caso e come da prassi verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Gli agenti sono alla ricerca dei conducenti dei veicoli e forse l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza potrà dare le risposte che familiari e amici della donna ma anche la comunità di Capriolo, aspettano.

Viktoriia era molto conosciuta e amata in zona. Dopo aver fatto per anni la badante, ora lavorava come domestica e conviveva con il suo compagno italiano. In Ucraina aveva ancora la sua famiglia, fra cui il figlio minorenne che doveva arrivare nel nostro paese proprio in questi giorni in occasione delle festività natalizie.