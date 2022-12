“È incinta”, spunta la probabile gravidanza tenuta nascosta a Buckingham Palace

Buckingham Palace depositario di un dolce segreto. Spunta la probabile gravidanza tenuta nascosta a corte. Ecco chi sarebbe in attesa della cicogna da settimane.

Si mormora che qualcuna sia in dolce attesa. Ecco chi avrebbe tenuto nascosto il segreto. Da Buckingham Palace arriva l’indiscrezione che fa brillare gli occhi dei sudditi britannici.

Buckingham Palace, spunta la probabile gravidanza segreta

Buckingham Palace, il palazzo delle meraviglie, la dimora storica dei reale britannici, torna ad essere al centro dell’attenzione. Depositario di gioiose notizie, di annunci drammatici ma anche di segreti, oggi si ritrova ad essere protagonista di una presunta lieta notizia che riguarda una delle reali più amate della Royal Family.

Spunta fuori la probabile gravidanza che fino ad ora si è tenuta nascosta. Sono giorni molto delicati questi a corte. Siamo in prossimità del Natale e Carlo III e il suo entourage familiare si ritrovano sommersi da impegni lavorativi e doveri di palazzo.

C’è poi aria di tensione a nella casa reale per via del documentario di Harry e Meghan che sta gettando infamia sulla dinastia dei Windsor e umiliando i suoi componenti. Eppure, in questo caos regale, potrebbe venir fuori qualcosa di meraviglioso. Ecco chi sarebbe in dolce attesa. Lei avrebbe nascosto la gravidanza fino ad ora.

Chi è la reale che aspetterebbe la cicogna

Si ritorna a parlare di lei, di una delle reali più amate della Royal Family. Si dice che sia in dolce attesa: stiamo parlando chiaramente di Kate Middleton! La moglie del principe William è da settimane protagonista del gossip internazionale per via di questa voce insistente riguardo la sua probabile quarta gravidanza.

Kate è davvero in attesa di un nuovo Royal baby? In realtà, negli ultimi giorni, la principessa del Galles, che è stata molto impegnata con vari progetti professionali, ha sfoggiato in diverse occasioni pubbliche alcuni outfit che hanno fatto gridare alla presunta gravidanza.

In particolare un abitino rosso che ha messo in risalto un pancino piuttosto accennato. Non sono soltanto però i suoi look rossi che sta sfoggiando da dicembre la nuova principessa del Galles a far parlare di una presunta gravidanza ma anche il suo ultimo viaggio all’estero, a Boston, ha fatto strabuzzare gli occhi di tutti.

In una delle ultime serate trascorse in America, la moglie di William ha indossato un abito meraviglioso, attillato e super green che ha mostrato un pancino sospetto. Già allora si è iniziato a mormorare di una gravidanza.

In realtà, fonti vicine alla famiglia reale, fanno sapere che William e Kate avrebbero confessato il loro dolce segreto solo alla regina Elisabetta sul letto di morte. I sudditi inglesi ritengono che tra qualche settimana, nascondere la gravidanza sarà improbabile per cui i nuovi principi del Galles, e tanti se lo augurano, potrebbero ritrovarsi a fare il lieto annuncio.

L’Inghilterra si divide: scoppia la polemica

Eppure, non tutti sono contenti della presunta quarta gravidanza della ex duchessa di Cambridge. Per quale ragione? A parlare sono gli attivisti e i difensori dell’ambiente che attaccano William.

Il principe William, che da sempre combatte per la protezione e la tutela dell’ambiente, lo sa bene: mettere al mondo un quarto figlio contribuisce alla rovina del pianeta. Ma non è tutto. Ci sono anche gli scettici, c’è cioè chi è convinto che in realtà William non sia a favore di una quarta gravidanza per una ragione molto precisa.

Insieme al padre, anche lui è concorde nell’attuare un progetto di snellimento della monarchia che prevede dunque un gruppo ristretto di reali. Ovviamente, in questo caso, un quarto bebè sarebbe d’intralcio a questo programma.

Ma lo sappiamo bene, nessuno può fermare il desiderio di una donna di diventare mamma e se Kate vuole un quarto figlio, un quarto figlio avrà. Da sempre la Middleton è una donna con un forte istinto materno ed è una madre premurosa e dolce con i suoi tre bambini. Sicuramente l’idea di avere un altro baby l’alletta tantissimo.