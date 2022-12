Un’enorme esplosione e, poi, il disastro. Questo è ciò che è avvenuto a Berlino, dove il più grande acquario cilindrico mai costruito al mondo ha subito un grave danno. Ecco cosa è accaduto.

La forte esplosione e la struttura che va in frantumi. Al suo interno erano presenti più di 1500 pesci tropicali.

Berlino: esplode l’acquario

Si chiamava “Sea Life” il più grande acquario cilindrico al mondo, ed era situato nella hall dell’Hotel “Radisson Blu” di Berlino. All’improvviso è esploso e due persone sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause del perché sia successo.

Come dicevamo, due persone sono rimaste ferite dopo l’esplosione. La vasca, che era alta quasi 16 metri, conteneva al suo interno più di 1500 pesci tropicali ed era considerata una delle più importanti, quanto famose, attrattive della città di Berlino.

Le forze dell’ordine, che sono immediatamente intervenute sul posto, hanno constatato il danno ingente ed hanno fatto anche osservare come l’acqua, che era contenuta nell’enorme vasca, adesso stia tutta confluendo per le strade attorno all’Hotel. Non si conoscono ancora le cause e le motivazioni per cui una struttura così imponente abbia ceduto e sia, di conseguenza, esplosa.

Stando a quanto descrive la Dpa, la struttura era stata completamente modernizzata nello scorso anno 2020. Al suo interno vi erano, come si diceva prima, 1500 pesci tropicali di circa 100 specie diverse. La vasca conteneva più di 1 milione di litri d’acqua. Ci sono ancora notizie incerte circa l’esplosione. La Polizia locale lì intervenuta si mantiene sul vago, dichiarando che nessuna ipotesi può essere esclusa.

Secondo il quotidiano tedesco “Bild”, invece, la grande vasca sarebbe esplosa a causa di un “affaticamento di materiale”. L’acqua che è fuoriuscita dalla vasca avrebbe addirittura raggiunto il terzo piano dell’hotel dove era installato l’acquario.

Due persone sono rimaste ferite

Per l’altro quotidiano tedesco, “Der Spiegel”, il forte boato e l’esplosione avrebbe provocato il crollo di una parte della facciata dell’hotel. Da lì, poi, le due persone che sono rimaste ferite. La vicina via Karl-Liebknecht è stata chiusa in parte al traffico poiché totalmente invasa dall’acqua e, ciò, provoca l’impossibilità dei mezzi pubblici e non solo, ad attraversarla.

A lavoro, per ripristinare la corretta viabilità ma, anche, per permettere il recupero di tutta l’acqua per poterla far defluire altrove e non in strada (come adesso si ritrova) sono al lavoro 100 Vigili del Fuoco. Ciò che conta è, adesso, per le stesse forze dell’ordine, capire le cause che hanno generato e provocato l’esplosione e la conseguente morte, anche, dei pesci di origine tropicale presenti al suo interno.

L’ultimo ammodernamento dell’acquario cilindrico era stato fatto durante l’estate del 2020. Lavori che hanno permesso, come dicevamo, l’ammodernamento della struttura stessa per dare anche una maggiore sicurezza ed una migliore qualità di vita alle specie viventi presenti al suo interno.

Ma qualcosa non è andato come doveva e, questa mattina, la struttura stessa è esplosa, provocando anche il ferimento di due persone.

Si attendono ulteriori approfondimenti per capire, prima di tutto, come sia successo e quali siano state le cause dell’esplosione stessa.