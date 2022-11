Brasile-Serbia, esordio difficile per la Selecao

La giornata si concluderà con uno dei match più attesi di questa prima giornata, alle 20 infatti il Brasile sfiderà la Serbia, le due squadre scenderanno in campo già sapendo del risultato maturato nella sfida delle 11 tra Svizzera e Camerun.



Il Brasile arriva a questo mondiale come una delle nazionali favorite e più attrezzate per la vittoria finale.

Oltre alla stella Neymar infatti i verdeoro possono contare su calciatori di grandissimo talento ed esperienza in ogni reparto del campo.

Dopo le clamorose sconfitte di Germania ed Argentina l’obiettivo del Brasile dovrà essere quello di non sottovalutare una Serbia in netta crescita che può schierare una formazione piena di talento.

Tanta attesa anche per la Serbia, Stojkovic può contare su tanti “italiani” che in Serie A stanno dimostrando di essere assolutamente dominanti.

Curiosità nel vedere in campo il bianconero Vlahovic che dovrebbe aver recuperato la migliore condizione fisica dopo aver saltato le ultime partite con la Juventus per problemi di pubalgia.

É hoje! 🇧🇷🙏 Depois de muita espera, chegou o grande dia! Às 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Contamos com o seu apoio. Veste a Amarelinha e bora torcer por mais uma ⭐️! #VemJogarJunto com a Canarinho!

Vamos, Brasil! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/F11v3jktlw — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 24, 2022

Brasile con il 4-2-3-1, Richarlison favorito su Gabriel Jesus

Il Brasile si presenta in Qatar con l’obiettivo di arrivare fino in fondo al torneo e provare a riportare in patria la Coppa del Mondo.



Dopo aver fatto la preparazione in vista del torneo alla Continassa di Torino il Brasile si affida a Danilo ed Alex Sandro in difesa, i due bianconeri infatti sono in grande forma e sono reduci da sei vittorie consecutive con la Juventus senza subire gol.

Alisson vince il ballottaggio con Ederson e giocherà titolare, Danilo ed Alex Sandro terzini con Marquinhos e Thiago Silva a completare il reparto difensivo.

Fred e Casemiro saranno i registi con Raphinha, Neymar e Vinicius Junior dietro all’unica punta Richarlison.

Serbia con il 3-5-2, Vlahovic parte titolare

Sarà la Serie A a trascinare la Serbia di Stojkovic in questo mondiale, i fratelli Milinkovic Savic saranno entrambi titolari cosi come Dusan Vlahovic, dovrebbe invece partire dalla panchina Kostic.

Tra i pali il granata Vanja Milinkovic-Savic, davanti a lui Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic.

Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Mladenovic e Tadic saranno i centrocampisti, davanti Mitrovic e Vlahovic.

La partita sarà trasmessa alle 20 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in diretta streaming tramite l’app RaiPlay.