Rider di Glovo investito: è in gravi condizioni | Conducente in fuga

By

Stava lavorando quando è stato centrato in pieno da un’auto che, poi, non l’ha nemmeno soccorso. La vittima è un rider di Glovo che è rimasto a terra ferito. Chi l’ha investito è scappato a piedi.

Quando si è accorto che aveva investito lo scooter con un uomo a bordo, l’autista dell’auto è scappato a piedi.

Rider Glovo investito: è in gravi condizioni

Non l’ha nemmeno soccorso ed è scappato a piedi mentre il povero rider era lì, esanime, con fratture su tutto il corpo. Questa è la disavventura ed il terribile incidente capitato ad un 40enne che stava svolgendo il suo lavoro di fattorino per Glovo. È accaduto a Livorno, poco dopo le 22.30 di ieri sera.

L’autista che l’ha centrato in pieno, ha sbalzato il rider dal suo scooter di lavoro, scaraventandolo a terra. Nel mentre che alcune persone che si trovavano nei pressi dell’incidente hanno chiamato sia il personale medico che il 112, la persona che era alla guida dell’auto si è dileguata a piedi, facendo perdere le sue tracce.

I medici, una volta arrivati, hanno immediatamente soccorso il rider 40enne, immobilizzandolo per evitare che le fratture gli facessero ancora più male, l’hanno caricato sulla barella e poi trasportato in ospedale. Ora è caccia all’uomo che l’ha investito. La Polizia Municipale, attraverso la targa dell’auto che l’uomo, dopo aver investito il rider, ha lasciato lì incustodita, sono riusciti a risalire alla sua identità e, ora, stanno avviando le ricerche per rintracciarlo.

Su di lui pende l’accusa di mancato soccorso stradale. La vittima, ora, è in ospedale, è stato operato e le sue condizioni di salute sono gravissime. Da una prima ricostruzione effettuata dagli uomini delle Forze dell’Ordine, l’incidente è avvenuto a Corso Mazzini, nel pieno dell’incrocio con Borgo San Jacopo, a Livorno. La vittima è stata investita dall’auto in corsa ed è stata scaraventata a terra. Il rider passava di lì poiché era per fare alcune consegne.

La vittima lasciata a terra. L’autista è scappato via

L’uomo che investito il rider non si è fermato a soccorrerlo, lasciandolo lì esanime e ferito a terra. Poco più lontano poi, è sceso, ha lasciato lì la sua auto ed è scappato a piedi, facendo perdere le sue tracce. Mentre il rider a terra è stato soccorso dalle persone che stavano passando lì a piedi, che hanno chiamato il 118.

Fatti, poi, i rilievi del caso da parte della Polizia Municipale, e la vittima dell’incidente è stata trasportata in ospedale, sono stati sentiti alcuni testimoni che hanno visto ciò che è accaduto, per avere una ricostruzione più ampia e precisa di ciò che era accaduto. Sono stati proprio i testimoni ad affermare di aver visto il conducente dell’auto allontanarsi, dopo aver investito il rider, poco dopo, a piedi, lasciando solo qualche metro più in là dal luogo dell’incidente, l’auto.

Il rider, una volta arrivato in ospedale, è stato subito portato in sala operatoria. Al momento, non sono stati emessi bollettini medici dal nosocomio dove è ricoverato, si sa soltanto che le sue condizioni sono gravi e le fratture che ha riportato nell’incidente sono multiple.

Dall’altro lato, invece, la Polizia Municipale è sulle tracce dell’autista dell’auto.