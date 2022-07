Bottiglietta d’acqua accanto al letto, non lasciarla MAI di notte: è pericolosissimo

Chi non tiene una bottiglietta d’acqua accanto al letto di notte, specie d’estate con il caldo torrido, alzi la mano. Lo facciamo tutti e sbagliamo.

Se ti svegli in piena notte a causa dell’arsura e della sete ti conviene alzarti, andare in cucina, aprire il frigo e prendere la bottiglia d’acqua fresca per dissetarti. Non solo perché berrai acqua più fresca ma perché tenere la bottiglia d’acqua di plastica sul comodino può risultare dannoso per la salute.

In questa guida, ti spieghiamo perché e cosa è più giusto fare per non rischiare.

Bottiglietta d’acqua accanto al letto: un’abitudine sbagliata e dannosa per la salute

Tenere la bottiglia d’acqua in plastica sul comodino può essere pericoloso per la presenza di Bisfenolo A (BPA), una sostanza chimica dannosa. Le bottiglie in PET non dovrebbero contenere questa sostanza ma non è del tutto chiaro. Oltretutto, non dimentichiamo che è pericoloso anche riutilizzare le bottiglie in plastica una volta svuotate.

Il BPA rilasciato a temperature elevate (quando la bottiglia è esposta al calore) potrebbe seriamente danneggiare l’acqua che beviamo dalla bottiglia in plastica. All’interno della bottiglia l’acqua potrebbe essere contaminata da germi, batteri, agenti chimici proprio a causa del Bisfenolo A.

A lanciare l’allarme è stato il dr. Kellog Schwab della Johns Jopkins University degli USA. Secondo il suo studio non dovremmo mai riutilizzare le bottiglie in PET di acqua minerale.

Diversi esperti ritengono che il BPA sia responsabile di problemi di salute come malattie cardiovascolari e infertilità negli uomini. Il BPA è stato bandito dall’UE, mentre le bottiglie in PET sono tuttora considerate sicure.

Se pensi che, per evitare la bottiglia in plastica, lasciare un bicchiere d’acqua sul comodino sia un’alternativa salutare ti sbagli. L’acqua nel bicchiere tenuta sul comodino di notte potrebbe essere attaccata ugualmente da germi e batteri.

L’alternativa sana alla bottiglia d’acqua di plastica

L’unica soluzione alternativa alla bottiglia di plastica o al bicchiere d’acqua tenuti sul comodino tutta la notte è la bottiglia in vetro. Perché? Il vetro risulta un materiale più igienico e sostenibile, può essere lavato anche ad alte temperature ed eliminare così l’eventuale presenza di batteri.

La bottiglia di vetro, quindi, può essere tranquillamente tenuta sul comodino tutta la notte a patto che sia chiusa ermeticamente con il tappo e che si sostituisca di frequente l’acqua in essa contenuta.

Ora che sai tutto, cerca di fare attenzione e di usare sempre la bottiglia d’acqua in vetro. In alternativa, non costa nulla alzarsi dal letto per andare a bere acqua fresca dal rubinetto o dal frigo.