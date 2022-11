Nuovo divieto in strada, 335€ di multa a chi circola con queste auto (in queste zone)

In alcune zone, è scattato il divieto di transito per determinate categorie di auto. Ecco di quale si trattano e dove è impossibile circolare.

Per tutti coloro che si immettono in strada ci sono delle regole che devono essere rispettate ma, quelli che di solito hanno più norme da seguire, sono gli automobilisti che si ritrovano con nuovi divieti nel corso dell’anno.

Tutti quanti, prima di prendere una patente, ci sottoponiamo a degli esami, teorici e pratici, in modo che non provochiamo danno agli altri una volta immessi in strada con il nostro veicolo, che sia a due o a quattro ruote.

Divieto in strada: nuova regola in questa zona d’Italia

Questo è regolato dal Codice della Strada che al suo interno ha un insieme di leggi e articoli che permettono di avere un determinato comportamento in strada e ogni trasgressione viene sancita.

La pena per i trasgressori avviene tramite le Forze dell’Ordine che una volta colto in flagrante l’automobilista, lo sancisce con un’ammenda a seconda dell’infrazione o con la decurtazione dai punti della patente.

In alcuni casi, nei più gravi, si può andare incontro al ritiro della patente o addirittura essere processati e reclusi, qualora ci sia un danno fisico o si è provocata la morte di un essere umano.

Alcuni divieti, però, sono regolati anche dai Comuni e spesso ci troviamo davanti a dei giorni in cui è possibile circolare solo con mezzi a seconda delle targhe alterne, per ridurre l’inquinamento.

Questo è un problema che da ormai decenni invade la nostra Penisola, e secondo alcuni studi si è visto come determinate tipologie di auto tendono ad inquinare di più rispetto ad altre.

Per questo, negli ultimi tempi, si sta sempre più spingendo gli automobilisti a comprare delle auto elettriche anche se, le postazioni di ricarica, scarseggiano e questo porta gli acquirenti ad acquistare veicoli a motore alimentato a benzina o a diesel.

Nella città di Roma, a partire dal 15 novembre, è stato imposto un divieto ai veicoli a diesel a 3 euro. Questi non possono circolare nella “fascia verde”, secondo un provvedimento firmato dal sindaco Roberto Gualtieri.

Questo divieto non fa altro che allargare l’aria vietata ai veicoli a diesel 3 euro, dato che fino alla data del provvedimento, la loro circolazione era stata vietata soltanto per il centro storico.

Le altre categorie di vettura che devono rispettare il provvedimento

Adesso, invece, il divieto si è espanso e rimane attivo dal lunedì al sabato per tutte le 24h di una giornata, mentre la domenica e i giorni festivi infrasettimanali, il divieto per questi veicoli decade.

Le limitazioni previste, coinvolgono, oltre i veicoli Euro 3, anche tutti quelli alimentati a gasolio e benzina, Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 e ai ciclomotori e motoveicoli che per mettersi in moto hanno bisogno di questo tipo di carburante.

Questi divieti, a novembre del prossimo anno, 2023, saranno indirizzate anche alle vetture alimentate con gasolio Euro 4, che dalle 7.30 alle 20.40 non potranno circolare nella “fascia verde”.

Anche per gli Euro 5 i divieti andranno via via ad allargarsi così come aumenteranno le domeniche ecologiche, con la prossima che sarà il 20 novembre 2022.

Tutti coloro che vengono sorpresi a circolare senza aver rispetto le nuove disposizioni, nella Capitale, potranno trovarsi, se beccati a pagare una multa che può arrivare anche a 335€ oltre che altre sanzioni, a seconda della decisione dell’agente.