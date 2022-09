Afidi sulle piante, bastano 3 gocce per eliminarli: il problema lo risolvi così

Gli afidi sulle piante non devono essere mai sottovalutati, proprio perchè possono rovinarle completamente. Per questo motivo è bene prendere in considerazione un ottimo rimedio naturale e ne bastano solo 3 gocce.

Combattere gli afidi non è facile, soprattutto quando non si ha il pollice verde e non si riconoscono. Questi piccoli animaletti sono fastidiosi per le piante e si moltiplicano velocemente portando la pianta stessa ad indebolirsi, sino ad ammalarsi e morire.

In casi estremi è bene portare subito la pianta da uno specialista, altrimenti è possibile usare dei rimedi naturali che sono ottimi per contrastare questo attacco.

Che cosa sono gli afidi delle piante?

Gli afidi sono degli insetti piccolissimi e quasi impercettibili, che si moltiplicano in pochissimo tempo per formare delle colonie lunghissime sulle piante di insediamento. Le tipologie sono diverse, infatti si possono presentare di colore verde – rosso oppure nero attaccando la pianta in modo selettivo e aggressivo.

Adorano particolarmente le piante ornamentali, le rose, le piante da frutto come arance e limoni sino alle orticole. Inoltre, prediligono la parte tenera della pianta dove c’è da mangiare.

Non sono solo fastidiosi, questi insetti infatti hanno il potere di pungere la pianta trasmettendo dei virus. Pungono la parte tenere e ne succhiano la linfa, indebolendo le foglie sino a quando non sembrano completamente disidratate e striminzite.

Il loro effetto negativo si traduce con il nome di melata, sostanza zuccherina prodotta che riesce ad attrarre le formiche che allevano gli afidi per avere la sostanza: uno scambio di tutto rispetto. La melata non attira solo le formiche, ma provoca anche una gravissima malattia chiamata fumaggine (che è un potente fungo).

È importante intervenire nell’immediato, con alcuni rimedi naturali che si possono recuperare facilmente.

Afidi sulle piante: rimedi naturali per eliminarle

La maggior parte delle persone non crede nel potere dei rimedi naturali, così acquistano prodotti pronti ricchi di sostanze chimiche inquinanti e devastanti per la pianta. Il prodotto naturale aiuta a prevenire l’attacco dei parassiti e possono curare la pianta in maniera corretta.

In questo caso gli esperti consigliano:

Olio di Neem e Sapone Molle

Il rimedio classico e naturale per la prevenzione contro gli afidi e per mandarli via al primo attacco è l’Olio di Neem. Il prodotto si può usare da solo oppure miscelato a soluzioni diverse in caso che sia già presente la melata.

In ogni caso è importante prevenire, usando l’olio ogni 7 giorni senza che si provochino sgocciolamenti – infatti ne bastano solo tre gocce.

Per i primi attacchi, il prodotto andrà usato una volta alla settimana rimuovendo con l’aiuto di un batuffolo di cotone bagnato gli afidi che sono sulle foglie. Subito dopo rinnovare il trattamento e continuare sino a quando non ci sarà più alcuna traccia degli insetti.

Se l’attacco è forte, allora si consiglia di lavare la pianta con un bel getto d’acqua eliminando gli afidi. Poi usare un trattamento di Olio di Neem e sapone molle ogni 6 giorni, rimuovendo gli insetti rimasti.

Se gli afidi continuano a tornare, chiedere al giardiniere di fiducia un prodotto naturale ad integrazione.