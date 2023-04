Josep Borrell, l’alto commissario dell’Unione europea in politica estera, ha deciso che indicherà Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, come inviato speciale di Bruxelles per il Golfo persico. È stato il Corriere della Sera a dare l’indiscrezione, perché ha visionato la lettera con cui il successore di Federica Mogherini ha annunciato la sua scelta, definendolo il miglior candidato. Domani ci sarà l’annuncio ufficiale.

