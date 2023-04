Qual è la pietra più preziosa in circolazione? Vale oltre 5000 mila euro al kg

Qual è la pietra più preziosa in circolazione? Questa può valere ben 5000 euro al Kg! Accaparrarsi questo gioiello non è cosa per tutti.

Pietre preziose, quando il loro valore non è solo economico

Grandi, medie o piccole, luccicanti, colorate oppure opache: non esiste una pietra preziosa uguale all’altra. Tutte sono bellissime e la maggior parte di esse anche costosissime.

C’è chi ha la fortuna di poter acquistare gemme dal valore spropositato solo per vezzo e chi invece mira a qualcosa di altrettanto bello ma più economico con l’obiettivo di guarire il cuore o la mente stanca o ferita.

Perché sì, alcune pietre preziose, al di là del loro importante valore economico, avrebbero anche poteri curativi che in taluni casi giustificano anche i costi esorbitanti.

Per esempio, la pietra agata è considerata perfetta da regalare a chi sta vivendo un periodo di sfiducia verso il mondo e verso se stesso. Si dice che abbia importantissime proprietà protettive.

E la pietra acquamarina la conosci? Si dice che sia capace di infondere forza e coraggio in chi si ritrova ad affrontare ostacoli e imprevisti ma si dice anche che è perfetta per allontanare ansia e stress dal corpo e dalla mente.

Altra pietra preziosa per i suoi poteri curativi è l’ametista, simbolo di purezza, equilibrio, forza e rinascita. Perfetta da donare a chi vogliamo bene, è un dono graditissimo soprattutto dai nati sotto la costellazione del Capricorno.

Forse non ne sei al corrente, ma alcune pietre preziose rispecchiano perfettamente il carattere dei nati sotto determinati segni: per esempio, il diamante è la pietra dell’Ariete mentre lo smeraldo, la pietra del Toro.

Al di là dei poteri curativi che potrebbero o meno avere queste pietre preziose, spesso queste ultime si acquistano per vanto o vezzo. Alcune possono permettersele solo i ricchi. Sai qual è la pietra più preziosa in circolazione? Questa qui vale ben 5000 euro al Kg!

Qual è la pietra più preziosa in circolazione

Esistono davvero tantissime pietre che potrebbero fare felici le donne e non solo. Il sesso femminile più di quello maschile, adora sfoggiare gioielli con gemme, diamanti o altri preziosi.

Alcuni gioielli, proprio per via delle pietre con cui sono realizzati, possono arrivare a costare cifre spropositate. Tra le tante pietre preziose ce n’è però una che solo in pochissimi fortunati possono permettersi: essa vale 5000 euro al Kg.

Curioso di scoprire qual è la pietra più preziosa in circolazione? Si tratta dell’ambra. Secondo gli astrologi, l’ambra è la pietra del Leone, una gemma capace di allontanare tristezza e brutti pensieri da chi la indossa o la porta sempre con sé.

Nota anche con il nome di “Succinite” perché contiene oltre l’8% di acido succinico, l’ambra è considerata una pietra terapeutica in grado di combattere le infiammazioni e potenziare il sistema immunitario.

La sua storia è antichissima e affascinante. Ne parla addirittura Plinio il Vecchio in alcune sue opere, riferendosi ad essa come una gemma dai poteri magici. Anche nell’impero romano e in quello arabo era conosciuta e utilizzata come amuleto protettivo contro nemici e popoli stranieri.

Ma perché, più di ogni altra, questa pietra preziosa è la più costosa in circolazione? Come si può giustificare un prezzo così alto? Innanzitutto ti diciamo che il prezzo dell’ambra varia sensibilmente a seconda del peso, del colore, delle dimensioni e anche del luogo di provenienza. Solo nell’ ultimo anno il suo valore è aumentato del 30% e si crede che continuerà ancora a salire.

C’è una città in particolare che si può considerare come la patria dell’ambra e cioè Danzica. Situata in Polonia, proprio qui si concentra il 70% della produzione non nazionale ma mondiale di monili realizzati con questa pietra preziosa. Addirittura in questa città si organizza anche una fiera, la Amberif che chiama a raccolta tutti gli esperti gemmologi e gioiellieri appassionati di pietre preziose.

Oggi l’ambra è tra le gemme più costose: una collana realizzata con questa pietra può costare decine di migliaia di euro. Ovviamente, più è grande la pietra più il prezzo al grammo aumenta. Le pietre d’ambra di piccole dimensioni hanno un valore di gran lunga inferiore rispetto a quelle più grandi.

Per esempio, un chilo di piccole pietre d’ambra con un peso che oscilla tra i 3 e i 5 grammi, oggi costa all’incirca 430 euro. Quelle poco più grandi, con peso medio che oscilla tra i 10 e i 20 grammi costano poco meno di 1600 euro. Le pietre d’ambra di modeste dimensioni con un peso che invece oscilla tra i 25 e i 50 grammi possono arrivare a costare quasi 3000 euro. Infine, un chilo di pietre d’ambra dal peso di 300 grammi, costa più di 5000 euro!

Michał Kosior, esperto di pietre preziose e soprattutto dell’ambra, ha affermato che il prezzo di questa pietra è arrivato a superare anche quello dell’oro. La ragione si deve cercare non solo nelle caratteristiche che ti abbiamo indicato sopra (e quindi: peso, colore, dimensioni e provenienza) ma anche per via della richiesta sempre crescente, da parte degli acquirenti.

L’ambra è una risorsa preziosa che scarseggia però in alcuni continenti del mondo. La Cina per esempio, che ha ormai sfruttato al massimo le sue risorse, ora sta acquistando questa pietra dalla Polonia e dalla Russia.