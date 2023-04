Come piegare una maglia o camicia in soli 2 secondi: non dovrai neanche stirarla

By

Vi sveliamo come potete piegare una maglia o una qualsiasi altra camicia in soli 2 secondi. Con questo metodo non dovrete stirarla.

Ecco qual è il modo più ottimale per piegare una maglia in pochi secondi. Questo metodo è sconosciuto da tutti, eppure davvero efficace.

Piegare le camicie senza stirarle

Tante persone si chiedono se sia possibile avere camicie sempre stirate senza la necessità di usare il ferro da stiro. Fino a poco tempo fa, il ferro da stiro era un accessorio che dovevamo utilizzare necessariamente, per permettere ai nostri vestiti di risultare sempre al massimo della forma.

Da qualche tempo, però, secondo i sondaggi, le persone che stirano sono davvero diminuite. Adesso, le persone sono alla ricerca di altre tecniche di stiratura, che non obblighino all’utilizzo del ferro da stiro.

Ed è proprio per questo che oggi vi mostriamo un metodo che vi porterà a piegare una maglia in soli 2 secondi. In questo modo ridurremo i tempi di piegatura dei nostri panni.

Ma non è tutto, perché questa tecnica ci permette di piegare camicie e maglie senza la necessità di stirarle. Si tratta di un trucco davvero geniale, apprezzatissimo da molti. Ecco che di seguito vi sveliamo di quale si tratta.

Come piegare una maglia in soli 2 secondi

Quante volte avrete tentato di piegare una maglia in poco tempo. Magari avevate da parte il mucchio di panni appena ritirati dallo stendino e non avevate proprio il tempo di piegarli in un modo impeccabile.

Oggi vi sveliamo la soluzione che fa per voi, che vi permetterà di piegare una maglia in soli 2 secondi. Inoltre, non avrete neanche la necessità di stirarla, perché, con questo metodo, otterrete dei capi stirati in modo perfetto senza il bisogno di accendere il ferro da stiro.

Tutto quello che dovete fare è pulire un tavolo e poggiare la vostra camicia o la vostra maglia lungo la superficie. Tolta la manica, calcolate qual è il punto medio tra il collo e la spalla e tracciate una linea immaginaria che arrivi fino alla parte inferiore del vostro capo.

Adesso, tracciate un’altra linea immaginaria che tagli la vostra maglia o camicia perfettamente alla sua metà. A questo punto avrete ottenuto un punto di intersezione tra le due linee immaginarie tracciate.

Mettete una mano sul primo punto medio che avevate riconosciuto e l’altra in questo punto di intersezione. Sarà allora che dovrete sollevare la mano posizionata sul secondo punto e lasciare che la mano posizionata, invece, sul primo, passi al di sotto di essa.

Come se si trattasse di un magico gesto, avrete piegato la vostra maglietta, in modo che addirittura risulti stirato. Ora non vi resta che conservarla nei vostri cassetti o nell’armadio. Ripetete lo stesso procedimento con tutte le maglie che dovete piegare.

Noterete come avrete perso pochissimo tempo e le vostre maglie risulteranno perfettamente stirate, davvero pronte per essere indossate. Questo trucco è incredibile e davvero efficace: siamo sicuri che lo riprodurrete ogni giorno a casa vostra.