Bonus spesa, torna con 3300€ all’anno: occasione imperdibile per queste famiglie

I bonus spesa in questo periodo sono un toccasana per diverse famiglie italiane, che ultimamente stentano ad arrivare a fine mese e a provvedere a comprare beni di prima necessità. Ecco perché questa tipologia di agevolazioni può fare la differenza.

Il caro vita in Italia sta avendo un picco molto ingente nell’ultimo anno, sia a causa dei rincari energetici dovuti all’inflazione e al problema della guerra Ucraina, sia a causa dei prezzi alti dei generi alimentari e di prima necessità.

Molte famiglie italiane, infatti, stanno avendo non pochi problemi ad andare avanti, anche solo semplicemente per fare la spesa. Un gesto quotidiano che sta diventando molto difficile fare con serenità, ecco perché i bonus spesa del governo sono un aiuto molto valido per molti. Si può risparmiare addirittura fino a 3000 euro l’anno. Come? Scopriamolo.

Buoni spesa del governo: i requisiti necessari e come richiederli

Gli esperti delle associazioni dei consumatori hanno analizzato la situazione dei supermercati italiani, evidenziando come i prezzi dei beni di prima necessità siano aumentati in maniera esponenziale.

Le famiglie, soprattutto quelle più numerose, fanno fatica a fare i conti con le spese mensili, non solo per le bollette che ormai stanno arrivando alle stelle, ma anche per la spesa che si fa anche una volta a settimana (se non più frequentemente).

Gli aiuti che arrivano dal Governo, per fortuna, sono molti e parecchie famiglie possono usufruirne se si hanno i requisiti giusti per richiederli.

Ad esempio, ci sono i bonus spesa dedicati ai comuni italiani: questi sono aiuti in denaro espletati direttamente dai comuni di residenza, che decidono in base ai requisiti quali sono le famiglie che ne hanno davvero bisogno.

Ovviamente, gli aiuti sono dedicati a famiglie con reddito ISEE basso e che vanno dai 200 ai 500 euro, in base alla situazione familiare di ogni nucleo.

Risparmiare fino a 3.300 di spesa: come fare

Oltre al bonus spesa dei comuni, in Italia è tornata la carta acquisti, ovvero una card da differenziare dal reddito di cittadinanza che aiuta le famiglie in difficoltà con 80 euro ogni due mesi.

Con questi soldi, il nucleo familiare può acquistare nei supermercati solo beni di prima necessità, quindi pasta, caffè, latte, pelati, passate, carne e tonno in scatola, olio. zucchero, farina. legumi, acqua, prodotti per l’infanzia e prodotti per l’igiene personale e per la casa.

Questa card può essere richiesta dalle famiglie con ISEE basso ma che hanno bambini entro i tre anni di età, oppure gli anziani.

Ma come si fa a risparmiare più di 3000 euro facendo la spesa? Beh, a parte i bonus di cui abbiamo parlato, che possono essere un aiuto valido, le associazioni a tutela dei consumatori hanno rivelato che c’è un altro modo per risparmiare.

Sembrerà banale ma fare la spesa al discount può far risparmiare davvero parecchi soldi: a volte si è scettici nei confronti di questi supermercati, rispetto ai tradizionali, ma invece grazie ai prezzi competitivi questi permettono una maggiore tranquillità di spesa, soprattutto alle famiglie meno fortunate.

Quindi, scegliendo i supermercati giusti e analizzando bene i prodotti che si sceglie di acquistare, il risparmio sarà davvero elevato e il budget annuale per la spesa giornaliera si abbasserà drasticamente.