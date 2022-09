Putin e Xi mettono alla prova la loro amicizia in un incontro a Samarcanda

Il presidente cinese Xi Jinping si reca in Uzbekistan e Kazakistan dove incontrerà Putin, il suo primo viaggio all’estero dall’inizio della pandemia.

Cina e Russia hanno già una data per valutare i margini ei contorni dell’amicizia “senza limiti” che i rispettivi presidenti, Xi Jinping e Vladimir Putin, hanno proclamato in un incontro a Pechino 20 giorni prima che Mosca schierasse le sue truppe in Ucraina. Entrambi i leader si incontreranno giovedì nella mitica città della Via della Seta, Samarcanda (Uzbekistan), durante un vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO).

Per il leader cinese, che non ha lasciato il suo Paese dall’inizio della pandemia ed è uno dei pochi leader mondiali a perseverare con una rigida strategia zero-covid, si tratta anche del primo viaggio all’estero in più di due anni e mezzo. Il viaggio di Xi è iniziato mercoledì con una prima tappa a Nursultan (Kazakistan), dove è stato ricevuto dal presidente kazako, Kasim-Yomart Tokáyev.

Il viaggio risulta, da parte di Pechino, uno spostamento calcolato non solo fisico ma anche politico: arriva un mese prima che si tenga il 20° Congresso del Partito Comunista, il grande appuntamento quinquennale in cui il leader cinese dovrebbe rinnovare il testimone di comando un terzo quinquennio, fino al 2027. “Questo sarà l’evento più importante della diplomazia del capo di stato cinese alla vigilia del 20° Congresso nazionale del Partito comunista cinese”, ha affermato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, durante un’apparizione martedì.

Al vertice di Samarcanda saranno presenti anche gli altri partner della SCO, oltre a Russia e Cina: Kazakistan, Uzbekistan, India, Kirghizistan, Pakistan e Tagikistan. Il leader russo, bisognoso di sostegno e riconoscimento internazionale mentre le linee ucraine avanzano in un recente contrattacco lanciato da kyiv, ha già dichiarato una settimana fa di sperare di vedere Xi a Samarcanda.

L’incontro, confermato dal Cremlino anche se non esplicitamente da Pechino, sarà il primo confronto tra Xi e Putin da quando l’invasione russa dell’Ucraina ha scosso il teatro geopolitico lo scorso 24 febbraio. E ne aggiungerà un altro alla lunga lista di incontri tra i due leader: sono già arrivati ​​a 38, secondo il conteggio Reuters. E Mosca è stata infatti la prima destinazione di Xi dopo aver ‘conquistato’ la Cina nel 2012.

Dall’inizio della guerra, Pechino ha mantenuto una distanza calcolata da Mosca, non fornendo supporto militare o materiale alla Russia e non aggirando il muro delle sanzioni occidentali. Ma allo stesso tempo senza condannare l’invasione, e senza menzionare l’esistenza di una “guerra” con tutte le sue lettere.

Questa neutralità inclinata verso la Russia è segnata dall’ultimo incontro a Pechino tra Xi e Putin, il 4 febbraio, quando hanno firmato una potente dichiarazione in cui invocavano “un nuovo tipo di relazioni tra le potenze mondiali” e consacravano un'”amicizia” che esso “non ha limiti” o “aree di cooperazione vietate”; 20 giorni dopo i carri armati russi entrarono in Ucraina. L’armonia è proseguita nonostante il conflitto e le sanzioni internazionali adottate contro Mosca.

I due paesi hanno concordato una settimana fa di abbandonare il dollaro e iniziare a pagare in yuan e rubli per alcuni dei gas che la Russia pompa in Cina dalla Siberia. Il patto è stato siglato poco dopo che il colosso russo del gas Gazprom ha deciso di chiudere la maniglia del tubo Nordstream, che porta il carburante in Germania, adducendo ragioni tecniche, in un altro episodio del braccio di ferro tra Mosca e Bruxelles.

Le relazioni economiche tra X e Putin non hanno sofferto da febbraio, afferma Christoph Nedopil Wang, direttore del Center for Finance and Green Development dell’Università Fudan di Shanghai. “I legami economici tra Cina e Russia sembrano stabili se si guarda al commercio tra i due paesi”, sostiene via e-mail.

“Dato che la Russia non può commerciare completamente con molti paesi occidentali, alcuni fornitori cinesi hanno potuto beneficiare delle opportunità commerciali con la Russia, mentre la Cina è stata anche in grado di assorbire alcune delle esportazioni russe”.

“Negli ultimi anni, la Cina è stata uno dei principali partner del Kazakistan per il commercio e gli investimenti”, ha scritto il presidente cinese sulla Kazakhstanskaya Pravda. “Nonostante le ripercussioni del COVID-19”, aggiunge, “l’anno scorso siamo riusciti a riportare il nostro commercio bilaterale sopra i 25.000 milioni di dollari, il che è stato un impulso congiunto alla ripresa economica globale”.