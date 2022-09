Carlo III: decine di dipendenti licenziati in pieno lutto

Circa un centinaio di persone lavorano a Clarence House, residenza e quartier generale di Carlo III mentre era principe di Galles.

Nel bel mezzo del lutto nazionale, il rullo amministrativo della casa reale britannica rimane implacabile. Circa un centinaio di lavoratori a Clarence House, che fino ad ora è stata la sede ufficiale e di lavoro di Carlo d’Inghilterra durante il suo periodo come erede, qualcosa come la Prince’s House, hanno ricevuto un avviso che li avverte che una parte di loro finirà per perdere loro lavoro, come pubblicato esclusivamente dal quotidiano The Guardian.

Nel momento in cui si teneva la veglia per Elisabetta II, nella cattedrale di Saint Giles (Edimburgo), e il gruppo di segretari privati, contabili, finanziatori, addetti alla comunicazione e il corpo delle pulizie si adoperavano per realizzare una transizione senza complicazioni, è arrivata la notifica. “Il cambio di ruolo assegnato ai nostri superiori significherà anche un cambiamento per questa casa”, ha scritto a tutti loro Clive Alderton, il principale segretario privato, e braccio destro, di Carlos III.

“L’intero portafoglio di lavoro assunto da questa casa per gestire gli interessi privati ​​del Principe di Galles, così come le operazioni e la gestione schierate in passato, non continuerà più. Clarence House chiude. È prevedibile che la maggior parte delle posizioni che avevano sede a Clarence House non saranno più necessarie”, concludeva la lettera.

Vista la preoccupazione dei dipendenti, e il trambusto causato dalla notizia nel mezzo di una settimana di lutto nazionale, un portavoce di Clarence House ha cercato di ridurre l’impatto, pur senza smentire la cosa principale: ci saranno i licenziamenti.

“Come previsto dalla legge, è stato avviato un processo di consultazione. Il nostro personale ha dimostrato un servizio leale in questo lungo periodo e, sebbene alcuni esuberi saranno inevitabili, stiamo già lavorando urgentemente per identificare posizioni alternative a cui assegnare il maggior numero possibile di dipendenti”, ha assicurato.Una piccola parte degli operai della casa ha lavorato per molti anni direttamente al servizio di Carlo III e della regina consorte Camila.

La maggior parte del personale lavorava nella logistica delle attività quotidiane dell’erede, oltre che nella gestione del Ducato di Cornovaglia, più di 52.000 ettari (520 chilometri quadrati, poco più del comune spagnolo di Valdepeñas (Ciudad Real) distribuito su in tutto il paese, coprendo fattorie, zone residenziali e immobili commerciali, e generando un enorme profitto economico.

Tutto questo ora passa nelle mani di Guglielmo d’Inghilterra, il nuovo erede, che ha già una sua squadra di lavoro e che deve anche decidere se trasferirsi a Clarence House nei prossimi mesi.