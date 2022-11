Andy Taylor, l’annuncio del fondatore dei Duran Duran: “Ho il cancro”

La rivelazione di Andy Taylor, fondatore della storica band, i Duran Duran, durante la cerimonia dell’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles.

“Non c’è cura, sforzi eccezionali“. Sono queste le parole di Andy Taylor, che ha annunciato la sua malattia in una lettera, letta da Simon Le Bon, durante la cerimonia di Los Angeles. Cancro alla prostata al quarto stadio per il 61enne chitarrista dei Duran Duran, che non era presente durante l’evento.

Andy Taylor: cancro alla prostata al quarto stadio per il chitarrista dei Duran Duran

Lo ha annunciato Simon Le Bon, durante la cerimonia di inserimento della band nella Rock and Roll Hall of Fame. Andy Taylor, con una lettera letta dagli altri membri dei Duran Duran, ha pubblicamente comunicato la sua malattia, scegliendo per l’occasione l’evento di Los Angeles. Evento al quale il chitarrista non ha potuto essere presente.

Nel messaggio Taylor ha rivelato di essere in cura ormai da quattro anni. Un cancro alla prostata al quarto stadio per il quale, si legge nel messaggio, non c’è cura. Nella lettera l’artista ha parlato della sua carriera, dei suoi compagni e della malattia, raccontando che il dolore che stanno provando lui e la sua famiglia non è diverso da quello purtroppo sperimentato da tante famiglie. “Non siamo diversi, molte famiglie lo hanno sperimentato” si legge nella lettera.

E ancora, durante il momento del riconoscimento per la band, Le Bon ha continuato a leggere le parole dell’ex membro dei Duran Duran. Una malattia, racconta Taylor tramite l’ex collega, che non era stata immediatamente pericolosa. Poi la rivelazione: “Non c’è cura” e questo, si sottolinea, nonostante i tanti sforzi. “La mia squadra è eccezionale, ma ho dovuto essere onesto“.

Nonostante la malattia, conclude la lettera, nulla potrà sminuire i grandi successi della band: “Con o senza di me in 44 anni“.

Simon Le Bon: “E’ stato devastante. Non starò qui a piangere”

Successivamente, Le Bon è intervenuto nel backstage ai microfoni di alcuni giornalisti. Il frontman della band si è detto devastato dalla notizia, e che la malattia di Andy è stato un duro colpo. “Lo amiamo molto” commenta, trattenendo le lacrime: “Non sarebbe appropriato, ma è cosi che ci si sente“.

Infine, nelle scorse ore, la lettera completa è stato condivisa proprio sul sito ufficiale dei Duran Duran. Nel 2006 la band britannica si era separata dal suo fondatore, per questioni artistiche, commentando le visioni tra il chitarrista e gli altri membri come un divario “impraticabile”.

Nemmeno Warren Cuccurullo, altro membro della band atteso a Los Angeles, è stato presente alla cerimonia.