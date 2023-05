Bonus psicologo, il gap tra domande presentate e accolte

Bonus psicologo: facciamo il punto sul numero delle domande presentate, accolte e su quali sono i fondi disponibili.

Con il lockdown è aumentata la percentuale delle patologie e dei disturbi psicologici, per questo dallo scorso anno il governo è sceso in campo approntando il bonus psicologo. Si tratta di un aiuto economico che consente ai giovani, agli adulti ed agli anziani di beneficiare di un aiuto psicologico. Il ministro Valditara starebbe riflettendo e prendendo in considerazione la possibilità di introdurre una misura strutturale e non un’indennità una tantum. È importantissimo assicurare il benessere fisico, ma anche la salute mentale. Lo scorso anno le domande presentate per beneficiare del bonus psicologo sono state 400.000 mila, ma solamente 41.000 pazienti e beneficiari lo hanno effettivamente ricevuto. Per il corrente anno il bonus è ancora in fase di chiarimento.

Bonus psicologo: c’è necessità di introdurre una misura strutturale

Dallo scorso anno chi necessità di intraprendere un percorso psicologico può richiedere il bonus psicologo. Il contributo è pari a circa cinquanta euro per ogni seduta dal professionista. La Legge di Bilancio 2023 ha definito questa misura come strutturale come auspicato anche dal Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi:

“Bisogna passare da una presenza emergenziale a una strutturale”.

Per il corrente anno 2023 il bonus psicologico non può essere ancora richiesto. Ci sono ritardi.

Bonus psicologo 2023: a cosa sono dovuti i ritardi?

Per l’anno 2023 non è ancora possibile richiedere il bonus psicologo dato che si sono accumulati ritardi. Qualche mese fa il ministro della Salute aveva sottolineato e promesso che il bonus sarebbe partito dal mese di giugno, ma attualmente non è stato pubblicato il provvedimento attuativo.

Ci sono ritardi. Il testo è ancora in fase di redazione e dovranno essere ridefiniti i tempi di utilizzo, la modalità di presentazione delle domande e gli importi spettanti. Le criticità sarebbero correlate all’iter di redazione ed adozione del provvedimento. Inoltre, è necessario comprendere se il contributo, una volta divenuto strutturale, sia da considerarsi nel finanziamento sanitario come quota prevista per l’anno. Altrimenti, il governo dovrà istituire un fondo.

Bonus psicologo 2023: a quanto ammontano le domande presentate?

I dati pubblicati dalla Commissione UE – INPS mettono in evidenza che il sostegno psicologico è stato richiesto soprattutto dai giovani. Su quasi 400.000 domande presentate, oltre il 60% delle istanze è stata presentata dai giovani under 35. Ci sono state tantissime richieste presentate lo scorso anno, ma le domande accolte sono state davvero poche. Solamente 41.000 beneficiari fortunati hanno ottenuto il bonus psicologo. I fondi a disposizione non erano sufficienti.

Bonus psicologo: a quanto ammontano i fondi disponibili?

Erano circa 25 milioni i fondi disponibili nel corso dell’anno 2022. Con l’introduzione della strutturalità della misura i fondi si sono ridotti per l’anno 2023 e seguenti. Per quest’anno ci sono solamente cinque milioni di euro a disposizione per soddisfare la richiesta di chi necessita di un sostegno psicologico. Al momento sappiamo con certezza che il massimo plafond ottenibile è pari a 1.500 euro. Non si esclude che i fondi possano essere rifinanziati con altre risorse.