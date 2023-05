Le opzioni disponibili per visualizzare le password salvate su iPhone e per gestirle al meglio per tutelare la propria privacy.

Se possiedi un iPhone, sai quanto sia importante proteggere la tua privacy e i tuoi dati personali. E cosa c’è di più personale delle password che usiamo per accedere ai nostri account online?

Fortunatamente, l’iPhone offre una soluzione facile per gestire le tue password salvate e mantenerle al sicuro. In questo articolo, ti mostreremo come visualizzare le password salvate sul tuo iPhone, come cancellarle – se necessario – e come verificare se sono state salvate correttamente.

Come visualizzare le password salvate su iPhone

Se hai salvato le tue password sul tuo iPhone, ma non riesci a ricordarle tutte, non preoccuparti: visualizzarle è molto facile. Segui questi semplici passaggi:

Vai su Impostazioni e seleziona Password ;

e seleziona ; Tocca la voce Password app e siti web ;

; Inserisci il codice di accesso o utilizza l’autenticazione Touch ID/Face ID ;

; Potrai vedere l’elenco delle tue password salvate.

In alternativa, puoi utilizzare anche la funzione Riempi automaticamente su Safari per accedere alle tue credenziali senza dover digitare manualmente ogni volta che accedi a un sito web per il quale, in precedenza, hai salvato nome utente e password.

Ricorda che visualizzare le password salvate potrebbe compromettere la tua privacy se qualcun altro ha accesso al tuo iPhone. Tieni sempre il tuo dispositivo al sicuro, utilizzando un codice di accesso forte e attiva l’autenticazione biometrica per aumentare ancora di più la protezione dei tuoi dati personali.

Non dimenticare, inoltre, che una buona pratica è quella di cambiare spesso le tue password sensibili per evitare eventuali furti di identità e frodi online.

Come cancellare una password salvata

Non c’è niente di più importante che tenere al sicuro le nostre password. Tuttavia, a volte, può capitare di dover eliminare una password salvata dal nostro iPhone per motivi di sicurezza o – semplicemente – perché non ne abbiamo più bisogno.

Cancellare una password salvata sull’iPhone è un processo facile e veloce.

Per cancellare una password salvata su iPhone, devi prima aprire la sezione Impostazioni dell’applicazione e selezionare l’opzione Password. Successivamente, fai clic sulla voce Password del sito web o Password dell’app, in base al contenuto di cui intendi cancellare la parola d’accesso.

Scorri verso il basso fino a trovare la voce della password che desideri eliminare dalla tua lista delle credenziali memorizzate. Fai clic sulla voce stessa e poi tocca l’icona Elimina accanto alla stessa. Conferma poi l’eliminazione della tua scelta quando richiesto.

Se hai difficoltà nella ricerca specifica della credenziale da rimuovere puoi utilizzare la funzione di ricerca integrata nella voce Password per trovarla rapidamente all’interno del tuo archivio personale.

Come verificare se una password è stata salvata correttamente

Verificare se una password è stata salvata correttamente su iPhone può essere molto utile per assicurarsi di non aver dimenticato le proprie credenziali di accesso o per accedere rapidamente a un sito web senza doverne digitare manualmente la password ogni volta.

Per verificare se una password è stata salvata correttamente, segui questi semplici passaggi:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone;

sul tuo iPhone; Tocca la voce Password e account ;

; Cerca l’account per il quale desideri verificare la password salvata e toccalo;

Seleziona la voce App e siti web collegati;

Qui puoi visualizzare tutte le applicazioni e i siti web in cui hai salvato una password associata all’account selezionato.

Se non riesci ancora a trovare la tua password, potrebbe essere necessario reimpostarla o contattare l’assistenza clienti del sito web in questione.

Visualizzare le tue password salvate su iPhone ti permette di accedere ai tuoi account facilmente e velocemente, senza dover ricordarti tutte le credenziali di accesso.

Eliminando periodicamente le vecchie informazioni di login che non usi più contribuirai a mantenere sicuro il tuo dispositivo mobile da eventuali attacchi informatici o furti dei dati personali online.

Esiste un’altra opzione per accedere alle password salvate sul tuo iPhone e consiste nell’utilizzare Siri.

Per farlo, basta chiedere a Siri di mostrarti le tue password dicendo “Hey Siri, mostrami le mie password“. In questo modo, l’assistente vocale aprirà il sottomenu Password all’interno delle Impostazioni.

Puoi anche chiedere a Siri di mostrarti una password specifica, ad esempio quella di Amazon, dicendo “Hey Siri, mostrami la password di Amazon“.