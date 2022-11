Bonus Postepay Natale, 300 euro sul conto di questi clienti: come ottenerli

By

Bonus Postepay Natale: ecco come ottenere i 300 euro sul conto: solo per questi clienti.



Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il gruppo Poste Italiane SPA ha deciso di fare un bel regalo a tutti coloro che sono in possesso della carta Postepay. Sul conto di una determinata platea di clienti di Poste Italiane sono in arrivo 300 euro. Ecco come ottenere il bonus Postepay Natale.

Inflazione alle stelle e caro prezzi, gli italiani sono preoccupati riguardo il loro potere di acquisto che ha subito un deprezzamento nel corso di questi mesi di continui rincari. Una buona possibilità di risparmio per i consumatori era rappresentata dal Cashback di Stato, ma essendo totalmente scomparso è rimasto come modalità di pagamento per gli acquisti effettuati presso le catene di negozi, centri commerciali e grandi distributori.

Questa forma di cashback sta trovando grandissimo successo da parte degli esercenti commerciali e dei consumatori finali, che in questo periodo di inflazione sono sempre più alla ricerca dell’occasione e del risparmio. Anche il gruppo postale Poste Italiane SPA ha proposto il suo cashback grazie al possesso ed all’utilizzo della famosa carta Postepay. Scopriamo in questa guida chi può utilizzare il Cashback Postepay, come funziona e quale è la lista dei negozi aderenti all’iniziativa.

Cashback Postepay: cosa tratta questa iniziativa?

Anche il gruppo Poste Italiane SPA consente ai consumatori ed agli esercenti la possibilità di aderire ad un’interessante iniziativa che sta riscuotendo grande successo: stiamo parlando del Cashback Postepay. Questa interessante possibilità di beneficiare del Cashback Postepay è stata prorogata alla fine dell’anno.

Ogni giorno è possibile ottenere cashback con almeno dieci euro fino ad un tetto massimo di trecento euro. Gli esercenti commerciali che aderiscono al cashback postepay devono accettare i pagamenti eseguiti dai titolari delle carte prepagate postepay o delle carte di debito Postepay abilitate. Inoltre, sono accettati dagli esercenti anche i pagamenti eseguiti con l’app postepay.

Cashback Postepay: cosa è possibile ricevere?

Perché conviene il Postepay Cashback? Non tutti i titolari della Carta Postepay sono al corrente del fatto che si possa ricevere tre euro di cashback con paga con Postepay e codice postepay. Oppure, è possibile ricevere un euro in caso di transazione da IP in app postepay. Dieci euro è il cashback massimo quotidiano. Grazie al Codice è possibile concludere la transazione in modo veloce e sicuro. Basta inquadrarlo con l’applicazione Postepay.

Cashback Postepay: la lista dei negozi aderenti

La lista dei negozi aderenti all’iniziativa Cashback Postepay aumenta sempre di più quotidianamente. Basta consultare l’app postepay per scoprire la mappa dei negozi più vicini. Nella lista degli esercenti commerciali è inclusa Aspiag Service, COOP Centro Italia, Coop Lombardia, DOC Roma, Liu Jo, Pam Panorama, Mercatò e tanti altri punti vendita aderenti.