Nuovo bonus famiglia 1800€, una marea di richieste: come presentare domanda

Nuovo bonus famiglia pari a 1800 euro: ecco il nuovo aiuto economico approntato per i nuclei familiari italiani. È boom di richieste.

Inflazione ai massimi, caro bollette e continui rincari sulla spesa alimentare stanno mettendo in ginocchio le famiglie e le imprese italiane, che non riescono a fronteggiare il salasso. Con la crisi innescata dal Covid e con la spirale inflattiva che galoppa a quasi nove punti percentuali, il Governo e gli enti locali stanno scendendo in campo per approntare una serie di bonus e di aiuti economici. In particolare, all’amministrazione statale e locale mira ad aiutare tutti i nuclei familiari che hanno figli e quelli che vivono in uno stato di disagio economico.

Ecco che arriva un importante sostegno economico dallo Stato: stiamo parlando del bonus pari a 1800 euro, che permetterà ai nuclei familiari italiani di fronteggiare le spese quotidiane. Ecco quali sono i requisiti necessari e come richiederlo.

Bonus famiglia pari a 1800 euro: di che bonus si tratta?

Al momento gli aiuti sociali a sostegno delle famiglie con i figli non sono tantissimi in Italia rispetto ad altri paesi europei. Le famiglie italiane con i figli a carico hanno a disposizione l’Assegno Unico Universale oppure possono confidare sul tanto discusso Reddito di Cittadinanza, che il Governo Meloni vorrebbe del tutto abolire. L’Esecutivo della Leader di Fratelli d’Italia sarebbe intenzionato ad incrementare di cinquanta punti percentuali l’importo dell’assegno unico. Tra i bonus e le agevolazioni a disposizione delle famiglie con i figli c’è il bonus di importo pari a 1800 euro. si tratta di uno dei sostegni economici più ricchi.

Per richiedere questo bonus è necessario essere in possesso di determinati requisiti, ma non è necessario essere genitori di figli a carico. Si tratta di un ricco bonus che spetta a tutti coloro che sostengono le spese legate al verde della propria abitazione. di che bonus si tratta? Scopriamolo.

Nuovo Bonus famiglia pari a 1800 euro: tutti possono richiederlo?

Il nuovo bonus famiglia pari a 1800 euro spetta a tutte le famiglie che sostengono spese legate alla sistemazione del verde della propria abitazione. Stiamo parlando del bonus verde. Si tratta di una detrazione fiscale pari a trentasei punti percentuali che spetta su un ammontare di spese complessive pari a cinquemila euro per ogni immobile.

Parlare di bonus è un po’ improprio, è meglio sottolineare che si tratta di una vera e propria detrazione fiscale che l’Agenzia delle Entrate riconosce a tutti coloro che sostengono interventi di realizzazione di giardini pensili, sistemazione delle aree verdi, pertinenze, realizzazione di pozzi e impianti di irrigazione. Nel caso di manutenzione ordinaria dei giardini e di lavori in economia il bonus verde non spetta ai contribuenti.

Bonus famiglia: quanto spetta?

Come già anticipato alle famiglie italiane che sostengono le spese per il verde possono beneficiare di un aiuto pari a 1800 euro. Il tetto massimo è pari a 5000 euro moltiplicato per l’aliquota pari a 36 punti percentuali = 1800 euro. Questa agevolazione spetta fino all’anno 2024.

Nuovo bonus famiglia fino a 1800 euro: quando spetta?

Il Nuovo bonus famiglia pari a 1800 euro spetta solo ai contribuenti italiani che pagano attraverso gli strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale). Quindi, la normativa non consente di pagare in contanti.