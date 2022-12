Bonus natalizio, in arrivo oltre 500 euro in busta paga per questi lavoratori

Lo sapevate che sono in arrivo per voi ben 500 euro e direttamente sulla vostra busta paga? Se la risposta è un no, allora continuate a leggere qui di seguito per saperne di più.

L’arrivo di un bonus è sempre un regalo per chi lo riceve o per chi lo può ricevere. Questa, ora più che mai, è una di quelle notizie più belle. Una di quelle che in questo periodo cadono proprio a pennello. Insomma poter ricevere ben 500 euro non può che essere un bel regalo di Natale. Non credete? Per poterne sapere di più date uno sguardo alle prossime righe. Sicuramente capirete come richiedere questo bonus e entro quando: ecco che non potete perdervi queste informazioni così preziose.

Bonus natalizio: caratteristiche

Come vi abbiamo accennato poco fa, sta per arrivare un bonus nelle vostre tasche, o per meglio precisare, nelle tasche di alcuni di voi. Ecco che alcuni di voi potranno beneficiare di questi soldi. Ma chi nello specifico? E quando?

Parliamo di voi lavoratori dell’Ast di Terni.

Quest’azienda,a tal proposito, ha fatto sapere che il presidente Giovanni Arvedi ha voluto disporre un aiuto per le famiglie proprio in prossimità del Natale, nonché un importo di 500 euro esenti da tassazione fiscale per quei lavoratori che possiedono una qualifica di quadri e per gli impiegati ed operai, attivi dal primo dicembre.

Ecco che parliamo di un regalo di Natale per più di 2000 dipendenti diretti di Acciai speciali Terni. Un bonus questo che sarà erogato grazie al “decreto aiuti” come un altro bonus che era stato erogato dalla stessa azienda per un importo di 300 euro.

Informazioni sul bonus: come beneficiarne?

Insomma si parla di un bonus che è destinato a specifici lavoratori sotto-forma di crediti welfare.

Parliamo di crediti welfare che si potranno utilizzare per comprare flexible benefit e che potranno essere utilizzati come:

buoni spesa

buoni carburante

rimborsi delle bollette di luce, acqua, gas che siano stati già richiesti.

Questi crediti ppotranno essere utilizzati anche per altri fringe benefit che siano stati dati o che siano ancora da erogare nel corso dell’anno corrente. Come poter fruire di questi crediti?

Sicuramente ora vi starete chiedendo anche questo. Potrete fruire di tali crediti Accedendo alla piattaforma aziendale già dal 9 Dicembre. Insomma mancano davvero pochi giorni.

Ricordiamo che tali crediti potranno essere utilizzati entro il 20 dicembre altrimenti dovranno essere dati al Fondo di previdenza complementare a cui si è iscritti.

Come si evince da quello che è stato detto sinora, sicuramente stiamo parlando di un bonus che per questi lavoratori rappresenta una notizia positiva. Perché si parla di un’iniziativa importante, perché, come detto, permetterà alle famiglie di far fronte al pagamento di bollette o di poter fare rifornimento di carburante o come buoni spesa.

Dunque ancora pochi giorni e grazie al Decreto aiuti arriverà questo bonus per questi lavoratori.

Lavoratori che aspettano di comprendere anche come terminerà il dialogo tra sindacati e azienda a proposito del premio di risultato, che sarà aggiornato il 12 dicembre.