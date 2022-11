Bonus Natale 650€, l’aumento che spetta solo a questi dipendenti

Un bel bonus Natale da 650 euro? Un regalo bellissimo che spetta solamente a questi dipendenti: scopriamo insieme come.

È iniziato quel periodo dove tutti sembrano essere buoni e in attesa di gratifiche di fine anno. Sappiamo bene che il 2022 sia stato un anno molto duro da affrontare, con tutti i rincari che hanno caratterizzato soprattutto la seconda parte. Tra spesa, carburante e bollette gli italiani sembrano essere arrivati al limite della sopportazione. Il nuovo Governo ha in serbo degli assi nella mancia come aiuti e bonus per tutto il 2023, mentre le aziende premiano i loro dipendenti in ogni modo possibile. Il bonus da 650 euro a chi spetta? Scopriamolo subito.

Caro vita 2022: come sarà il nuovo anno?

Stanno per arrivare le feste che la maggior parte degli italiani tradizionali aspettano. Alla fine dell’anno si fanno sempre i conti e si guarda indietro cercando di non fare gli stessi errori anche durante il nuovo anno che sta per arrivare.

Come anticipato, il 2022 ha messo tutti sotto pressione prima con il Covid e poi con lo scontro tra Russia e Ucraina. Le materie prime sono introvabili e care, il potere di acquisto è oramai pari allo zero e l’inflazione sta superando il 12%.

Nonostante lo scontro diretto non sia sotto casa degli italiani, si paga ugualmente in altri modi ovvero con tutti i rincari che ci sono e non sembrano diminuire. Il Natale 2022 bussa alle porte cercando di portare magia e tranquillità, ma sappiamo bene che nella maggior parte dei casi sarà impossibile anche solo farsi un piccolo regalo.

Il nuovo Governo Meloni è attivo e sta facendo di tutto per mettere sul tavolo ogni tipo di bonus e aiuto in previsione di un miglioramento per il futuro.

Bonus Natale da 650 euro per questi dipendenti

Nelle ultime settimane di questo 2022 faticoso, i dipendenti e i pensionati si preparano a ricevere la tanto sognata Tredicesima. Una mensilità aggiuntiva che servirà a pagare le bollette e magari fare qualche piccolo pensierino.

Alcune aziende hanno deciso di promuovere delle iniziative interessanti e premiare i dipendenti, aiutandoli visto l’anno difficile e in considerazione della loro dedizione sul lavoro. È il caso dell’azienda San Marco Group di Marcon, conosciuta a livello nazionale per la produzione delle vernici e pittura dedicata all’edilizia professionale.

La direzione ha deciso di fare un passo avanti e pensare a tutti i suoi dipendenti, con un bonus di 650 euro. Il Bonus di Natale sarà a loro disposizione al fine di poter vivere queste festività in armonia. Un gesto nobile da parte di questa azienda italiana leader sul mercato, da anni solida e che non teme affrontare i momenti duri facendo in modo che i dipendenti si sentano parte integrante di un successo e di una lotta alla sopravvivenza.

Un gesto che sicuramente faranno anche altre aziende italiane, sempre per omaggiare e ringraziare i dipendenti per il loro lavoro.