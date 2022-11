Bonus medicinali 300€, dove si può fare domanda e come funziona

By

Arriva un bonus da sfruttare per l’acquisto dei medicinali: ecco come fare domanda e come funziona. 300 euro subito sul tuo conto personale.

Arriva una bella notizia, un nuovo bonus a sostegno delle categorie di persone più bisognose. Si tratta di un bonus mirato ad agevolare le persone più in difficoltà nell’acquisto dei tanto costosi medicinali.

Un nuovo sussidio nella vasta gamma di bonus creati di recente per sostenere chi sta attraversando più degli altri un momento difficile. La crisi economica sta colpendo davvero tutti, ma qualcuno, più di altri, sta attraversando un vero e proprio incubo.

L’inflazione ha portato ad un generalizzato carovita e all’aumento insostenibile ed esponenziale dei prezzi dei beni di prima necessità, per non parlare dell’aumento delle bollette di luce e gas a seguito della crisi energetica.

C’è una fetta della popolazione in condizioni difficili già prima dell’aumento dell’inflazione, ma ora la situazione è nettamente peggiorata. Fortunatamente stiamo assistendo alla continua elaborazione ed erogazione di bonus sempre diversi che cercano di ricoprire molti ambiti diversi.

Garantire a tutti la possibilità di acquistare medicinali è davvero il minimo, si tratta di un diritto. Adesso arriva proprio un bonus legato alle medicine: 300 euro subito a chi rispetta i requisiti necessari per beneficiarne. Vediamo insieme qual è la categoria dei beneficiari.

300 euro di bonus medicinali: tutto quel che bisogna sapere

Chiunque abbia un minimo di empatia potrà provare ad immedesimarsi nei panni delle persone bisognose. Si raggiungono picchi di disperazione che non dovrebbe mai provare nessuno al mondo.

Le spese sono talmente tante e talmente alte che bisogna necessariamente provare a rinunciare a qualcosa o a rimandarla. Ma se si tratta di medicine non si piò rimandare niente, tanto meno rinunciare.

Proprio per questo motivo prende vita questa iniziativa estremamente importante e che denota grande umanità: saranno erogati 300 euro di bonus da spendere in medicinali a tutte le persone che rientrano in alcuni requisiti.

Il requisito fondamentale è, ovviamente, il reddito. C’è una soglia reddituale da non superare se si vuole rientrare tra i beneficiari. Questo è un bonus per i medicinali che comprende anche l’acquisto di beni alimentari, ed è un provvedimento che non è purtroppo a livello nazionale.

Si tratta di un Comune in particolare che ha deciso di dar vita a questa iniziativa, il Comune di Ponte Nelle Alpi in provincia di Belluno, Veneto. Accade sempre più spesso che a prendere queste iniziative siano gli enti locali.

Iniziative volte a sostenere i propri cittadini. A beneficiare di questi soldi saranno ben 51 nuclei familiari, il Comune ha investito ventimila euro per la realizzazione di questo progetto a sostegno delle famiglie in difficoltà.

La speranza è che sempre più enti locali prendano esempio da queste meravigliose iniziative in grado di alleggerire l’esistenza di molte persone.

Consigliamo di dare sempre un’occhiata ai siti ufficiali del vostro Comune, lì vengono pubblicate le comunicazioni ufficiali ed eventuali bonus.