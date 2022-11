Charlotte, la principessina identica a Lady Diana: la foto fa emozionare i sudditi

Charlotte, la figlia di Kate e William, ricorda tantissimo Lady Diana: un viso dolce, il sorriso e lo sguardo uguale alla nonna.

William e Kate hanno tre bellissimi figli e sono tutti arricchiti dai geni ereditari che hanno potuto acquisire dai loro avi. George è il primogenito nonché prossimo Re dopo suo padre William, poi c’è al graziosa Charlotte e subito dopo arriva il terremoto Louis. Il Principe William ha dichiarato più volte di essere dispiaciuto del fatto che la madre non abbia mai potuto conoscere i nipoti, restando estasiato da qualche dettaglio che rimanda a Diana e che vede nei bambini mentre crescono. Charlotte è colei che le assomiglia di più: spunta una foto che ha lasciato gli inglesi senza parole.

Lady Diana: William vorrebbe fosse una nonna fiera

In tutti questi anni non abbiamo potuto fare a meno di vedere William crescere e di cercare in ogni azione e ogni gesto lo sguardo fiero della mamma. Una donna che ha lasciato i suoi figli troppo presto, in quel maledetto incidente accaduto a Parigi.

William e Harry erano piccolissimi, da quel momento la loro vita è cambiata e anche il loro atteggiamento. Due fratelli che si erano promessi complicità e affetto per tutta la vita, mentre le circostanze hanno portato loro ad una netta divisione.

Oggi il futuro Re inglese William è padre di tre bambini. In più interviste ha evidenziato di quanto sia difficile essere cresciuto senza madre e di come ogni giorno cerchi di raccontare chi fosse Lady Diana ai suoi bambini. È convinto che sarebbe stata una nonna molto felice e che, forse, le cose sarebbero comunque andate in modo diverso.

Charlotte è la secondogenita di William e Kate, con sguardo vispo e una eleganza innata tanto che in molti ci vedono la grazia e bellezza di Lady Diana.

Principessa Charlotte uguale a Lady Diana: gli inglesi sono commossi

La principessa Charlotte da quanto è nata riesce ad ammaliare tutti con la sua eleganza. In molti dicono che abbia un’aura particolare e che la sua luce riesca a catturare l’attenzione di tutti.

Le marachelle di George vengono spesso e volentieri messe in primo piano dai media, mentre per Charlotte ci sono solo parole gentili. La piccola è nata nel 2015, due anni dopo il primogenito di William e Kate.

Gli inglesi sono certi che Charlotte avrà un futuro radioso anche se non sarà lei a salire sul trono. In molti si divertono a trovare le varie somiglianze, tanto che la piccola è sempre stata paragonata alla Regina Elisabetta. È però spuntata una foto che mette in comparazione la bellissima Charlotte con la nonna Lady Diana, mai conosciuta ma sempre nel suo cuore.

Una foto di Diana del 1971 che mette in evidenzia una similarità straordinaria con la nonna Diana. Un collage che su Instagram ha ricevuto tantissimi commenti positivi e commossi.