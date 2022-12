Bonus Natale 1000 euro, i requisiti richiesti per ottenerlo subito: non spetta a tutti

Bonus Natale 1000 euro: non spetta a tutti, ma ecco i requisiti richiesti dalla normativa per ottenere subito l’agevolazione.

L’Esecutivo di Giorgia Meloni, le Regioni ed i Comuni sono scesi in campo prevedendo l’irrogazione di diversi bonus ed agevolazioni economiche volte a sostenere i nuclei familiari con i figli. Nell’ampia costellazione di bonus disponibili, ci sono interessanti misure economiche che non sono finalizzate solo a fare fronte al caro prezzi ed al salasso delle bollette energetiche.

Stiamo parlando del Bonus 1000 euro che sarà erogato non dallo Stato ma da un’amministrazione comunale italiana. Potrebbe essere il Comune dove risiedi tu. Continua a leggere e scopri quali sono i requisiti necessari per richiedere questo Bonus 1000 euro. non viene erogato a tutti, ma se in possesso di determinati requisiti è possibile presentare l’istanza per richiederlo subito.

Bonus Natalizi: in arrivo interessanti misure economiche

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie il Governo guidato dalla Leader di Fratelli d’Italia, le Regioni ed i Comuni hanno deciso di stanziare un plafond di risorse economiche volte a sostenere ed aiutare le famiglie italiane, che non riescono a fare fronte a tutte le spese quotidiane.

Il problema principale è rappresentato dall’emergenza energetica: oltre ai bonus statali approntati dal Governo Draghi, numerosi Comuni sono scesi in campo per erogare diversi bonus antinflazione a favore dei residenti.

Tra le tante iniziative che meritano menzione è quella intrapresa dal Comune di Mantova, che eroga il Christmas Bonus pari a 300 euro a determinati nuclei familiari. Ma anche in questo caso si tratta di un Bonus natalizio che ha come obiettivo principale quello di aiutare i cittadini mantovani a pagare le bollette luce e gas.

La novità di questo bonus natalizio è che non è necessario presentare l’ISEE, ma l’erogazione del bonus economico pari a 300 euro è legato al reddito imponibile maturato. Oltre ai bonus economici erogati dagli Enti Locali italiani per fare fronte al salasso in bolletta, ci sono interessanti misure economiche che vengono erogate per altre finalità. Tra i tanti esempi, merita menzione il bonus Natale 1000 euro.

Bonus Natale 1000 euro: un regalo che troveranno sotto l’Albero certe famiglie

Tra le tante iniziative comunali merita menzione il Bonus Natale 1000 euro, che renderà felici tante famiglie italiane. Per ricevere questa misura economica è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Il Bonus 1000 euro oggetto di discussione ha la forma di pallone da calcio o da basket o di racchetta da tennis. Ebbene sì, non si tratta del solito bonus antinflazionistico o contro il caro bollette energetiche, ma si tratta di un bonus sport. A chi è indirizzato questo regalo natalizio?

Si tratta di un contributo economico che viene erogato a favore delle società ed associazioni sportive. Si tratta di realtà locali che hanno dovuto fare i conti con il lockdown e con la crisi innescata dalla pandemia Covid-19.

Bonus Natale 1000 euro: da chi viene erogato?

Come anticipato questo bonus sportivo pari a 1000 euro viene erogato da un’amministrazione comunale, il Comune di Novara a sostegno degli enti ed associazioni senza scopo di lucro, che gestiscono impianti e le strutture sportive locali.

Bonus 1000 euro Natale: come presentare la domanda?

Per presentare la domanda per richiedere il bonus Natale 1000 euro è necessario inviarla tramite posta elettronica all’indirizzo di posta certificata bonusnovara@cert.comune.novara.it.