La Federcalcio portoghese smentisce, Ronaldo non lascia il ritiro

Continuano le polemiche intorno a Cristiano Ronaldo, dopo la panchina nel match contro la Svizzera e l’assenza agli allenamenti con il Portogallo, i media avevano ipotizzato un possibile ritiro del numero 7 dalla spedizione in Qatar, ipotesi assolutamente smentita dalla Federcalcio portoghese che in mattinata ha chiarito come il capitano della nazionale lusitana sia assolutamente a disposizione.



In mattinata circolavano voci su un possibile addio di Cristiano Ronaldo dalla nazionale, l’ipotesi è nata a seguito della scelta di Santos di non schierare il numero 7 nell’ottavo di finale contro la Svizzera e si alimentata poi nella giornata di ieri quando il cinque volte pallone d’oro era assente all’allenamento della squadra.

La Federcalcio portoghese ha chiarito come Ronaldo non sia in discussione e che lo stesso calciatore non ha mai minacciato di lasciare la squadra rimanendo concentrato sulla sfida al Marocco.

Le varie indiscrezioni lanciate in queste ore hanno spinto la Federazione portoghese a diramare un comunicato ufficiale per fare chiarezza sulla situazione e non alimentare ulteriori polemiche che potrebbero distrarre i giocatori dalla delicata sfida ai quarti di finale contro il Marocco.

CR7 ha perso la titolarità e, visto il rendimento straordinario avuto da Goncalo Ramos , difficilmente scenderà in campo dal primo minuto contro il Marocco rimanendo però il leader della squadra e il capitano della nazionale portoghese.

Cristiano Ronaldo has not made any decision on his future — nothing will be signed before the end of World Cup. 🇵🇹 #Ronaldo Al Nassr bid remains valid: €200m per year until 2025. But nothing has been agreed, as reported last week. Cristiano, waiting for European clubs to move. pic.twitter.com/1RTqrAARKW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2022

La Federcalcio portoghese smentisce: ” In nessun momento Ronaldo ha minacciato di lasciare la squadra”

A circa 48 ore dal quarto di finale contro il Marocco la Federcalcio portoghese ha smentito qualsiasi indiscrezione riguardo il possibile addio di Cristiano Ronaldo che rimane il capitano della nazionale e lotterà con i suoi compagni per arrivare in fondo al mondiale.

Questo il comunicato diramato qualche ora fa dalla Federcalcio portoghese:

“Una notizia rilasciata questo giovedì ha rivelato come Cristiano Ronaldo abbia minacciato di lasciare la nazionale durante una conversazione con Fernando Santos, il Commissario Tecnico della nazionale. La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della nazionale Cristiano Ronaldo ha minacciato di lasciare la squadra nazionale durante la sua campagna in Qatar. Cristiano Ronaldo costruisce ogni giorno una storia unica al servizio della Nazionale e del Paese che va rispettata e che attesta l’indiscutibile grado di impegno verso la Seleção. Infatti, il livello di impegno del giocatore più titolato del Portogallo è stato ancora una volta dimostrato – se ce ne fosse bisogno – nella vittoria contro la Svizzera negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022. La Nazionale – giocatori, allenatori e staff della FPF – è, come dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nel costruire quella che il Paese vuole sia la migliore partecipazione di sempre del Portogallo a una Coppa del Mondo”.