Irene Cara: la cantante Premio Oscar per Flashdance morta a 63 anni

Irene Cara, cantante ricordata soprattutto per il grande successo di Flashdance, è morta a 63 anni per cause ancora sconosciute.

Una voce molto nota a Hollywood, per successi del calibro di Flashdance e Fame, per i quali aveva vinto anche Premi Oscar: Irene Cara è morta in queste ore, a 63 anni.

Una notizia arrivata tramite i social, comunicata dalla sua pubblicista che con grande dolore annuncia la scomparsa dell’artista, morta per cause ancora sconosciute. Ecco le notizie arrivate dagli Stati Uniti d’America.

Irene Cara: morta la cantante a 63 anni

In molti conosceranno Irene Cara per aver cantato con la sua splendida voce, ascoltata tantissimo grazie alle title track dei film cult degli anni ’80 Fame e Flashdance.

Purtroppo, arriva in queste ore la notizia della sua morte, a 63 anni.

La brutta news è stata confermata dalla sua pubblicista, Judith A. Moose su Twitter, che ha rivelato che Irene Cara si è spenta nella sua casa in Florida.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can’t believe I’ve had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I’ll be reading each and every one of them and know she’ll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022

La causa della morte attualmente è ancora sconosciuta, o meglio non è stata resa nota, perché probabilmente si attende l’ufficialità e il permesso anche da parte dei familiari dell’artista.

La pubblicista di Irene Cara ha comunicato che la famiglia della cantante ha richiesto il rispetto della propria privacy, in questo momento di lutto, ricordando poi la donna come una persona meravigliosa.

Di certo, i suoi fan la ricorderanno per sempre grazie alla sua voce che resterà sempre indelebile, grazie alla sua musica e ai suoi film.

Irene Cara, la carriera tra musica e Oscar

Irene Cara, pseudonimo di Irene Cara Escalera, ha studiato musica, danza e recitazione fin da bambina, passioni che ha sempre avuto nel cassetto e che ha voluto portare avanti.

La sua prima apparizione sul palco e in televisione avvenne da giovanissima, negli anni ’70, in show come “The Tonight Show”.

La fama, però, arriva quando viene scritturata nel musical Fame, del 1980, inizialmente come ballerina, ma poi le è stata proposta la parte di Coco Hernandez.

Nel film musical ha cantato la famosa canzone dal titolo “Fame” e anche il brano “Out Here on My Own”, diventate vere e proprie hit in tutto il mondo.

Per quel brano, Cara venne nominata per due Grammy, come miglior artista emergente e come miglior artista pop femminile.

Fame, diretto da Alan Parker, la lanciò definitivamente nel mondo del successo, tanto che Irene in quegli anni divenne una vera e propria celebrità.

Irene Cara, poi, ha prestato la sua voce a “What a feeling”, la title track di Flashdance che ha anche co-scritto, altro film cult degli anni’80, vincendo non solo il Grammy ma anche un Premio Oscar nel 1984.

Ha poi continuato la sua carriera sia recitando che cantando, in tanti altri progetti televisivi e anche in spettacoli dal vivo, come musical e teatro.