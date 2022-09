Bonus famiglia, 600 euro al mese per questi genitori: chi può richiederlo anche ora

Un bonus famiglia da 600 euro per questi genitori, al fine di dar loro un regalo e una boccata di ossigeno. Chi può richiederlo e come?

È uno scenario sconvolgente quello attuale e milioni di famiglie non riescono ad arrivare a fine mese, per questo motivo il Governo sta mettendo a disposizione ogni tipo possibile di bonus da erogare alle famiglie e in particolare ai genitori con bimbi piccoli. I costi da sostenere sono molti e quando nasce un bambino ancora di più. Questo nuovo bonus famiglia da 600 euro è un aiuto concreto che si traduce in boccata da ossigeno: quali sono i genitori che possono richiederlo?

Bonus famiglia, nuovo aiuto per i genitori

Le condizioni attuali stanno portando sempre più famiglie a chiedere aiuti e bonus al Governo. In uno scenario dove si prospetta un inverno terribile, sotto tutti i punti di vista, il reddito base universale potrebbe essere la soluzione a molti problemi.

Tuttavia, con un nuovo Governo in entrata gli scenari sono tantissimi e non è possibile definire in anticipo tutto quello che potrebbe accadere. C’è un nuovo bonus famiglia che viene messo sul tavolo in aiuto per questi genitori, che necessitano di una entrata importante per supportare tutte le spese.

Questo aiuto prevede un assegno da 600euro ed è un ottimo modo per poter arrivare a fine mese, considerando tutti gli aumenti attuali.

Bonus bebè sino a 600 euro

La condizione drammatica odierna ha colpito tutti, ma soprattutto le famiglie con figlio a carico perché in Italia le tutele per i genitori sono pochissime. Come accennato, a tutto questo si aggiunge anche l’inflazione all’8% che potrebbe aumentare in autunno diminuendo ancora il potere di acquisto delle famiglie.

Per questo motivo, il nuovo bonus bebè da 600 euro è un bellissimo regalo ed è attivo sino al compimento dei cinque anni del bambino, passando poi a 400 euro per il secondo figlio. Anche le famiglie che sono composte da un solo genitore potranno richiederlo.

Requisiti e come fare domanda

Questo nuovo aiuto non si deve confondere con il classico assegno unico, perché è presente e ancora attivo valevole sino al ventunesimo anno con cifre relativamente più basse.

In questo caso, ci sono 600euro per un solo figlio che sono cumulabili con l’assegno unico per le famiglie. Per ottenerlo è necessario essere residenti in una delle Regioni della Sardegna che sono in via di spopolamento.

Christian Solinas – Presidente della Regione – ha deciso di mettere in campo questo importante aiuto così che le famiglie possano realizzare i propri sogni, trasferendosi in uno dei comuni da meno 3000 abitanti. Questo non è l’unico aiuto in essere per le famiglie, infatti è bene informarsi al fine di non farsi sfuggire alcuna occasione.

Per avere i 600euro per famiglia sino ai cinque anni di vita del bambino, consigliamo di visionare regole e requisiti direttamente sul sito della Regione Sardegna.