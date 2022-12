Caro bollette: 800 euro in meno di luce e gas, svelato il segreto dei tecnici

Come spendere sino a 800 euro in meno su luce e gas, riducendo al minimo il caro bollette? I tecnici spiegano come fare.

In questi mesi la crisi è diventata sempre più forte e importante, tanto che tutti i rincari delle bollette sono diventati l’argomento del giorno. Altroconsumo ha voluto fare una stima dei costi e poi valutare come degli elettrodomestici di uso comune possano far lievitare i costi in bolletta. La verità è che sono gli atteggiamenti di ogni persona a fornire una problematica concreta, che porta al caro bollette. Come fare per risparmiare? La parola agli esperti.

Si possono risparmiare 800 euro sulle bollette? Le modalità e i consigli

Altroconsumo ha voluto fare una piccola ricerca occupandosi del caro bollette e di quello che una famiglia media spende di solito. Gli esperti hanno preso in considerazione una famiglia con tutti gli elettrodomestici a disposizione: queste persone si ipotizza che usino molto male questi strumenti e che alcuni siano anche vecchi.

Se, al contrario, la famiglia adottasse una modalità differente e un approccio diverso potrebbe risparmiare sino a 800 euro. I comportamenti corretti sono basilari, ma praticamente nessuno è in grado di metterli in pratica: si pensa infatti a fare docce brevissime, non lasciare i vari apparecchi in stand by, abbassare la temperatura di un grado e poi cercare di valutare il tipo di riscaldamento anche per l’acqua domestica.

Gli esperti che hanno condotto l’indagine hanno poi messo l’accento su come raggiungere una soglia di risparmio pari a 800 euro. Prima di tutto è bene avvalersi solo di elettrodomestici di nuova generazione, poi è bene far lavorare lavastoviglie – lavatrice e asciugatrice sempre e solo a pieno carico.

Questo è un primo step che consente di risparmiare annualmente sino a 95 euro. Poi la lavastoviglie andrebbe usata solo 4 volte alla settimana scegliendo il lavaggio ECO così da risparmiare sino a 26 euro.

Passando all’asciugatrice si potrebbe usare solo con capi già passati in centrifuga, a pieno carico con un risparmio sino a 31 euro. Chi ha un climatizzatore in casa, dovrebbe impostare una temperatura che non sia mai inferiore ai sei gradi rispetto a quella registrata all’esterno: il risparmio è sino a 88 euro.

Forno e frigo non dovrebbero essere mai acquistati più grandi delle loro capacità reali, un modo per avere un risparmio sino a 85 euro. All’interno del frigorifero non vanno mai posizionati dei cibi caldi, si deve sbrinare il freezer ogni volta che è possibile e si potrà anche risparmiare sino a 249 euro ogni anno. Stesso discorso per i dispositivi che restano in stand by, meglio spegnere tutto e risparmiare sino a 69 euro.

È altrettanto importante cercare di avere lampadine a Led in casa con consumo basso, garantendo un risparmio in bolletta di 102 euro ogni anno. Se si desidera l’acqua calda, in pochi lo sanno ma il modello con pompa di calore fa risparmiare 814 euro in bolletta ogni anno – rispetto allo scaldabagno elettrico.