Bonus famiglia 1.200 euro, ecco a chi spetta: i requisiti per presentare domanda

C’è un Bonus Famiglia 1200 euro veramente imperdibile per i nuclei familiari: ecco quali sono i requisiti per presentare domanda. Basta lo SPID.

In questo arco temporale le famiglie sono alla ricerca di bonus famiglia 1200 euro: il Governo Meloni ha erogato una serie di agevolazioni economiche. L’Esecutivo ha tagliato il Reddito di Cittadinanza e ha concentrato le risorse su un incremento delle buste paga mediante il taglio del cuneo fiscale.

Il bonus famiglia 1200 euro è un aiuto preziosissimo in quanto serve all’assistenza domiciliare. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario essere in possesso di un determinato ISEE socio-sanitario. Scopriamo quali sono i requisiti necessari e come presentare la domanda telematica attraverso lo SPID.

Bonus Famiglia 1200 euro: chi può richiederlo?

Il Bonus Famiglia 1200 euro è un’agevolazione cumulabile con altri aiuti sociali ed è destinato a tutti quei cittadini che abbiano necessità di educazione per la prole non autosufficiente. Il bonus famiglia spetta se si ha un figlio non autosufficiente che ha bisogno di un ausilio concreto dal punto di vista assistenziale.

Per poter richiedere questo bonus €600 al mese bisogna avere un ISEE socio-sanitario di importo non superiore ai 50.000 euro. Si tratta di un documento indispensabile per ricevere assistenza domiciliare per chi non può recarsi presso una struttura sanitaria.

Bonus famiglia 1200 euro: può essere richiesto anche dai disabili e dagli anziani?

Il bonus famiglia 1200 euro può essere richiesto anche per le spese di assistenza relativa ai disabili ed agli anziani. Con questo importo si possono acquistare servizi di assistenza educativa e familiare. La durata massima del bonus è pari a 24 mesi.

Bonus famiglia 1200 euro: quanto dura?

Il bonus famiglia per servizi di assistenza educativa e familiare ha una durata pari a due anni. Ogni anno viene erogato un importo pari a 600 euro, che moltiplicato per due anni è pari a 1200 euro. Questo ammontare è una bella cifra per assicurare un’assistenza familiare per i disabili ed un’assistenza educativa per la prole.

Questo bonus 1200 euro può essere richiesto solo telematicamente. Le finestre sono diverse: una a gennaio, una a luglio e le altre a gennaio 2024. In ogni caso è bene verificare sul sito della Regione che eroga questa agevolazione.

Bonus Famiglia 1200 euro: da chi può essere richiesto?

Il bonus famiglia 1200 euro può essere richiesto solo dai cittadini che abitano in Piemonte: questa regione ha messo in campo questo bonus per soddisfare i servizi di assistenza domiciliare. Altre Regioni erogheranno un Bonus Badante. Per questo è bene verificare sul sito istituzionale della propria Regione o del proprio Comune. È bene verificare le agevolazioni che saranno erogate e consentiranno di aiutare i cittadini in queste situazioni.

Bonus Famiglia 1200 euro: come richiederlo?

Per richiedere il bonus famiglia 1200 euro è necessario presentare la domanda.