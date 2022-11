Bonus €200 euro raddoppiato, come e chi può averlo anche a novembre

Ecco chi sono i destinatari del Bonus €200 euro raddoppiato che arriverà anche a novembre. Di seguito anche la procedura per riceverlo.

La crisi che stiamo vivendo dovuta all’inflazione ha portato con sé tutta una serie di conseguenze negative, che il Governo italiano deve assolutamente tenere in considerazione.

Ed è proprio per questo che lo Stato sta erogando nuovi bonus a sostegno di varie categorie di soggetti, che possono così sentirsi aiutate davvero.

Uno di questi è il Bonus €200 euro, che ora potrebbe addirittura raddoppiare. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto su questo bonus che sta facendo gola a moltissimi italiani.

Come averlo già a novembre

E’ da tempo ormai che si parla del Bonus €200 euro, un bonus già previsto dal Governo Draghi, che potrebbe ritornare anche nel corso del Governo Meloni.

Il bonus in questione, infatti, era già stato richiesto dai cittadini italiani ed erogato dall’INPS a chiunque rientrasse nei requisiti. Purtroppo, però, ci sono persone che non l’hanno mai ricevuto.

Proprio questi soggetti dovrebbero riceverlo nel mese di novembre. Ma hanno bisogno di farne richiesta? Assolutamente no, perché si tratterebbe di un’agevolazione alla quale si è risultati idonei, ma che sta subendo ritardi nel processo di erogazione.

I cittadini italiani l’avevano richiesta direttamente online, collegandosi sul sito ufficiale dell’INPS e andando sull’opzione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Adesso, come vi abbiamo già detto, non bisognerà inoltrare nuovamente la richiesta per ricevere il bonus nel mese di novembre, perché la possibilità di inoltrare la domanda è scaduta già lo scorso 31 di ottobre 2022.

Potranno ricevere l’agevolazione, di conseguenza, soltanto coloro che l’hanno già richiesta. Ma quali sono i destinatari del bonus? Ecco che ve li sveliamo di seguito.

Chi sono i destinatari del Bonus €200 euro raddoppiato

Per ricevere il bonus da 200 euro è necessario possedere determinati requisiti. In primo luogo, è fondamentale avere un reddito annuo totale minore di 35 mila euro.

E poi ancora, bisogna essere dei lavoratori, quindi non possono riceverlo né i disoccupati né le casalinghe, perché si tratta di una procedura compiuta direttamente con il proprio datore di lavoro dipendente.

Nonostante ciò, sono tantissimi i lavoratori che non l’hanno ancora ricevuto e che probabilmente lo faranno nel mese di novembre 2022. Ma c’è un’altra novità inaspettata.

Il bonus, infatti, potrebbe addirittura raddoppiare nel mese di dicembre del 2022 e in quello di gennaio 2023. Non è noto se bisognerà inoltrare una richiesta a parte per ottenerlo di nuovo, anche se è più probabile che venga erogato in automatico a tutti coloro che l’hanno già richiesto entro lo scorso 31 di ottobre.

E in tantissimi sperano che con la nuova manovra finanziaria i politici chiariranno tutti i dubbi riguardo questo bonus e soprattutto che amplieranno la platea di soggetti che possono riceverlo.

E voi cosa ne pensate? Credete che lo riceverete anche voi presto e soprattutto che potrete beneficiare del raddoppio? Rientrate nei requisiti necessari per l’ottenimento di questo beneficio? Fatecelo sapere!