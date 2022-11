Meteo, arriva il ciclone d’Islanda: pioggia e fulmini in queste regioni italiane

By

In alcune parti d’Italia, secondo il meteo, è in arrivo un freddo glaciale con grosse precipitazioni. Ecco quali parti della Penisola ne saranno colpite.

Il maltempo che ci ha fatto visita nelle prime settimane di novembre, sembra essere cessato in alcune regioni d’Italia, ma presto tornerà a fare capolino grazie ad un ciclone proveniente dall’Islanda.

Se abbiamo avuto un’estate molto calda, tra le più afose degli ultimi 222 anni, con temperature in rialzo fino ai primi giorni di novembre, quello che ci aspetta, secondo le previsioni meteo, sarà un inverno molto freddo.

Meteo: arriva il ciclone d’Islanda

Pare, infatti, che i prossimi mesi invernali saranno tra i più freddi mai avuti negli ultimi decenni, tanto che si parla di venti gelidi e temperature basse che non si vedevano dall’anno 2001.

Questo è già evidente con il brusco cambiamento che c’è stato nei giorni scorsi che ha portato dei rovesci e dei primi fiocchi di neve nella nostra Penisola, specie verso il Nord, dove ci sono stati anche episodi di nubifragi.

Nel corso della settimana, avremo anche dei nuovi episodi di pioggia che cominceranno a verificarsi già da mercoledì 16 novembre, nelle regioni che comprendono la Liguria e il Lazio.

Questa parte d’Italia, vedrà una diminuzione delle temperature, a causa del ciclone d’Islanda, con alcune precipitazioni mentre dalle parti delle Alpi, ci potrebbero essere nuove nevicate e ulteriori abbassamenti di gradi.

Per quanto riguarda la giornata di giovedì, invece, sembra esserci una tregua che poi darà via a partire da venerdì e con forte impatto nel weekend, al ciclone d’Islanda che porterà molte precipitazioni.

Queste, secondo le previsioni, saranno maggiori rispetto alla stima registrata nel periodo gennaio-ottobre e quindi, tutte le piogge che si sono attese durante l’estate e che hanno dato vita a problemi di siccità, sembra si presenteranno nel week-end.

Il cambiamento meteorologico

Queste piogge tenderanno, man mano, ad espandersi verso il Tirreno e su gran parte del Centro per poi scendere nelle Regioni del Sud coinvolgendo in particolar modo la Campania e la Calabria.

Anche su Palermo e gran parte della Sardegna meridionale, sono previste forti piogge, mentre la situazione dovrebbe migliorare con l’inizio della settimana prossima per poi avere un calo delle temperature che darà vita all’inverno 2022-2023.

Grazie a queste gelate, le temperature diventeranno invernali e tenderanno sempre più a diminuire, a partire da verso la fine di novembre, per quanto riguarda le regioni del Nord e gran parte del Centro, mentre nelle Regioni del Sud, questo freddo arriverà nei primi giorni di dicembre.

Quello che andremo a vivere, sarà un inverno con temperature molto basse che sembra essere il corrispettivo dell’estate che abbiamo avuto e prolungata fino alla fine di ottobre.

Questo fenomeno, è avvenuto per via di alcuni correnti calde che sono rimaste su gran parte dell‘Europa per molti mesi e che adesso hanno dato spazio a correnti fredde che stanno portando fresco e perturbazioni.

Stando a queste previsioni, i prossimi giorni saranno molto piovosi, ma è sempre meglio rimanere informati, in quanto, queste potrebbero variare a seconda delle ultime osservazioni che verranno effettuate nei prossimi giorni dagli esperti.