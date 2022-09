Bonus, €1600 a tutte queste famiglie: i requisiti per averlo all’istante

Un ricco bonus da 1600 euro per le famiglie che posseggono questi requisiti particolari. È importante fare immediatamente domanda se si vuole ricevere all’istante.

Sono momenti di domande senza risposta per le famiglie italiane, soprattutto se ci sono dei figli e non si sa come andare avanti. La scuola è iniziata in presenza, per questo i costi sono lievitati maggiormente e il budget familiare sembra non poter più sostenere ogni tipo di richiesta. Per fare i modo che i ragazzi non debbano rinunciare a nulla, ecco un nuovo bonus da 1600 euro che potrà sicuramente fare la differenza.

Bonus per le famiglie anti crisi

Il Governo uscente ha continuato a lavorare per gli aiuti economici da donare ai cittadini italiani per fare in modo che si potesse arrivare a fine mese in maniera tranquilla. Ci sono i bonus erogati dallo Stato, poi quelli degli Enti sino a quelli della Regione sino ai Comuni.

Subito dopo essere stati messi in ginocchio dalla Pandemia da Covid, ora gli italiani devono subire le conseguenze dello scontro tra Ucraina e Russia. Bollette in aumento, caro spesa e carburante che ha raggiunto costi mai visti prima.

Tra le tantissime misure messe a disposizione, c’è un bonus per la famiglia che dona 400euro a ragazzo. A questo si aggiungono le misure che partiranno a breve come il bonus asilo nido, quello per aiutare al pagamento delle bollette dell’acqua, il bonus donna riservato a coloro che si stanno riprendendo da episodi di violenza.

Bonus per le famiglie da 1.600 euro: come richiederlo

La regione Campania ha pensato di fare uno sforzo in più e mettersi a disposizione di famiglie e imprese, con risorse che potranno aiutare a contrastare l’aumento dei costi. L’obiettivo è quello di offrire degli aiuti validi che possano essere a disposizione per le famiglie che sono in condizioni economiche pessime.

Alcune misure sono già attive e altre lo saranno presto. Il bonus sport è stato pensato per le famiglie con reddito medio-basso al fine di permettere ai ragazzi di potersi iscrivere a corsi e attività sportive differenti. Le famiglie potranno infatti ricevere sino a 1.600euro.

Il piano varato dalla Regione Campania, come anticipato, è di 400milioni di euro e in ogni caso tutti potranno beneficiare degli aiuti. A giugno c’è stato il primo step che riguardava l’iscrizione ai corsi e varie attività sportive anche se le famiglie non potevano ancora presentare alcuna domanda.

Ora il voucher per i ragazzi dai 6 ai 15 anni arriva sino a 1600 euro per ogni famiglia, differenziandosi per il numero di figli interessati. Sono 400 euro per ragazzo sino ad un massimo di 1600 da erogare per ogni famiglia.

Ovviamente, la Regione Campania richiede alcuni requisiti importanti per poter erogare il voucher:

I ragazzi devono avere un’ età compresa tra i 6 e i 15 anni

L’Isee non deve essere maggiore di 17.000 euro per una famiglia con 3 figli – 28.000 euro per una famiglia con 4 figli o di più.

Il voucher viene richiesto via telematica, direttamente dal sito web della Regione Campania seguendo le indicazioni per la presentazione di tutti i documenti richiesti.