Biden: “Nessuna guerra nucleare può essere vinta”

Joe Biden: “Un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invaso il suo vicino, ha cercato di cancellare dalla mappa uno Stato sovrano”, denuncia il presidente Usa.

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato un duro avvertimento contro la Russia e le sue minacce “irresponsabili” di ricorrere alle armi atomiche in Ucraina. “Nessuna guerra nucleare deve essere combattuta, nessuna guerra nucleare può essere vinta”, ha sottolineato ai leader mondiali nel suo discorso dal podio alla 77a Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Joe Biden ha lanciato un duro avvertimento contro la Russia e le sue minacce “irresponsabili”

Il discorso, una sintesi della politica estera degli Stati Uniti, è stato dominato dall’invasione russa dell’Ucraina —”non provocata” e “non necessaria”, ha insistito —, che ha portato quasi 40 paesi membri delle Nazioni Unite a fornire assistenza economica o militare al governo a Kiev. “Un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invaso il suo vicino, ha cercato di cancellare uno stato sovrano dalla mappa.

La Russia ha palesemente violato i principi più fondamentali della Carta fondante delle Nazioni Unite”, ha insistito il presidente degli Stati Uniti. Se la settimana dei dibattiti dei leader di tutto il mondo presso la sede delle Nazioni Unite a New York ha come tema principale la guerra in Ucraina, questo mercoledì l’agenda è stata completamente dominata dal conflitto.

Dopo l’apparizione di Biden, il presidente ucraino, Volodímir Zelensky, prevede di intervenire nella sessione serale in video, previa espressa autorizzazione dei paesi membri. Il suo discorso arriva poche ore dopo, in un discorso alla sua nazione, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione di un massimo di 300.000 riservisti, accelerando così l’esaurimento di alcuni biglietti aerei per lasciare il Paese, e dato il suo sostegno allo svolgimento di referendum sull’indipendenza questo fine settimana nelle aree ucraine occupate dalla Russia.

Il vertice del Cremlino ha anche sollevato, senza lasciare dubbi, la possibilità di utilizzare armi nucleari in Ucraina: “di fronte a una minaccia per l’integrità territoriale del nostro Paese, per proteggere la Russia e il nostro popolo, ovviamente noi utilizzerà tutti i mezzi a nostra disposizione. “Non è un bluff”, ha sottolineato.La reazione di Putin arriva nel mezzo di una grande controffensiva ucraina che ha permesso a Kiev di reclamare parte del territorio che le truppe russe gli avevano sequestrato.

Il presidente USA si è dichiarato disposto a introdurre cambiamenti nel Consiglio di Sicurezza

“Nessuno ha minacciato la Russia” Nel suo discorso all’Assemblea Generale, Biden ha respinto le affermazioni russe. “Il mondo deve prendere questi atti oltraggiosi per quello che sono. Putin sostiene di aver dovuto farlo perché la Russia era stata minacciata, ma nessuno aveva minacciato la Russia e nessuno tranne la Russia cercava un conflitto. Con il suo attacco, ha insistito, Mosca cerca di “polverizzare il diritto di esistere dell’Ucraina”.

Ha fatto riferimento, ad esempio, alla distruzione di scuole, ospedali o stazioni ferroviarie, e ha ricordato il ritrovamento di fosse comuni in cui sono stati trovati cadaveri con segni di tortura. Il presidente degli Stati Uniti ha invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite a ritenere Mosca responsabile delle sue “atrocità e crimini di guerra”.

“Perché se le nazioni possono cercare di realizzare le loro ambizioni imperiali senza subire conseguenze, mettiamo in pericolo tutto ciò che rappresentiamo [nelle Nazioni Unite]”, ha affermato. Gli Stati Uniti hanno voluto rafforzare la loro attenzione sul problema dell’insicurezza alimentare. Dopo aver co-presieduto martedì, insieme a paesi come la Spagna, un forum specificamente dedicato a questo tema, la Casa Bianca ha annunciato mercoledì un aiuto di 2.900 milioni di dollari per alleviare la crisi.

Nel suo intervento, il presidente degli Stati Uniti ha anche alluso a uno dei temi ricorrenti in Assemblea Generale quest’anno: le richieste di una riforma del sistema multilaterale che dia più voce ai paesi emergenti. Biden si è dichiarato disposto a introdurre cambiamenti nel Consiglio di Sicurezza, l’organo di governo dell’Onu e i cui cinque membri permanenti – Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito – hanno diritto di veto alle risoluzioni.

Biden, che si è dichiarato contrario all’uso di questo diritto, era disposto ad ampliare il formato del Consiglio di sicurezza per consentire l’accesso come membri permanenti o non permanenti di più nazioni in Africa, Asia e America Latina.