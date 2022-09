Bonifico ai familiari, NON commettere questo errore: il fisco non te la fa passare liscia

Il bonifico ai familiari è ancora più controllato di quello classico. Se si commette questo errore, il fisco non chiuderà di certo un occhio e si passeranno dei guai poco piacevoli.

Il bonifico è uno strumento facile da usare e studiato appositamente per agevolare i correntisti. È importante eseguirlo nel migliore dei modi e usare le diciture corrette, perché il Fisco è sempre sull’attenti e non gli sfugge nulla. Soprattutto in termini di bonifico ai familiari c’è un maggiore controllo e non deve essere commesso un grave errore, comune a tutti quanti.

Bonifici, come funziona il passaggio di contanti?

I bonifici bancari o con tramite conto con Poste Italiane sono strumenti che offrono la possibilità di passare i contanti da un conto ad un altro. Una grande comodità per gli utenti, che non dovranno più spedire soldi in maniera alternativa e un grande vantaggio per i controlli e la lotta contro l’evasione.

Ogni titolare di conto, a seconda del contratto sottoscritto, può inviare e ricevere dei bonifici tramite IBAN. La comodità assoluta è che si può fare anche da smartphone, accedendo direttamente all’account online oppure allo sportello della Banca/Poste pagando una piccola commissione per il servizio.

Come per tutte le cose, questo è uno strumento controllato dal Fisco e in certi casi è necessario fare attenzione alla causale e altri dettagli soprattutto se il passaggio dei soldi avviene in ambito familiare.

Rischio bonifico ai familiari: la causale da usare per il fisco

Fare un bonifico ai familiari, come figli e parenti stretti potrebbe essere molto rischioso e al Fisco potrebbe non piacere.

Ovviamente, nessuno vieta di fare un bonifico ad un caro ma è la causale che deve essere molto chiara e precisa, proprio al fine di non finire tra le mani dell’Agenzia delle Entrate.

È normale effettuare un bonifico, essendo una operazione legale e alla luce del giorno. Tra parenti magari un nonno vuole donare dei soldi a un nipote, oppure un figlio deve restituire dei soldi ai genitori per un acquisto senza passaggio di contanti.

Nonostante tutto venga svolto nella legalità assoluta, il Fisco alza il sopracciglio e potrebbe far scattare dei controlli poco piacevoli. In tale circostanza è bene sapere che la causale deve essere specifica, onde evitare che l’Agenzia delle Entrate si insospettisca e faccia controlli incrociati.

Il bonifico ad un membro della famiglia può avvenire, come accennato, per più motivi e diversi tra loro: acquisto auto, pagamento rate, aiuto per un affitto sino a pagamenti di varia natura. Un gesto fatto alla luce del giorno e con l’amore che caratterizza genitori, figli e nonni.

Per non finire sotto la lente di ingrandimento del Fisco, quando si tratta di un “regalo” è bene fare il bonifico utilizzando questa causale specifica:

Regalo soldi a favore di mio figlio/padre/o chi sia il parente

Donazione per

Contributo per l’acquisto di…. Per mio figlio…

Specificando sempre il grado di parentela – cognome e nome del destinatario oltre che l’oggetto dell’acquisto.