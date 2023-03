Bonus donna, 300 euro per 5 mesi: i requisiti e come inoltrare la domanda

Aiutare le mamme che si trovano in difficoltà economica è una delle priorità del governo. Per questo, è possibile richiedere un bonus donna da oltre 300 € la cui erogazione è prevista per cinque mesi. Ecco di che cosa si tratta, quali sono i requisiti da possedere e i documenti da presentare per poter effettuare la domanda.

Provare la gioia di vivere la gravidanza e di diventare mamma è un desiderio comune a molte donne. Avere un figlio, però, non comporta solamente notti in bianco e cambiamenti non indifferenti della propria routine quotidiana, bensì anche un dispendio maggiore di denaro.

Crescere un figlio e assicurargli tutto ciò di cui necessita, infatti, richiede una certa stabilità economica. Purtroppo, però, la crisi che il nostro paese sta affrontando non accenna ad arrestarsi. Inoltre, stando a una recente stima che preoccupa molto l’ufficio statistico dell’Unione Europea, circa il 57,3% delle donne italiane, attualmente, non possiede un impiego. Da questo dato, ovviamente, emerge tutta la difficoltà delle donne nell’affrontare il lato economico della maternità, e il motivo per il quale la natalità nel nostro paese è in forte diminuzione ogni anno che passa.

Tutto questo ha fatto sì che il governo mettesse a disposizione delle donne un bonus per incentivare la loro volontà di diventare mamme, la cui richiesta può essere inoltrata direttamente presso il proprio comune di residenza. Scopriamo insieme, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Bonus donna da oltre 300 € mensili: in cosa consiste il nuovo sussidio

Il bonus donna, come precedentemente accennato, è rivolto a tutte quelle mamme che si trovano in difficoltà economica e necessitano di un aiuto per poter cresce il proprio figlio nel migliore dei modi. È importante sottolineare, tra le altre cose, che il sussidio in questione è cumulabile con il “Bonus spesa”, con gli “Assegni maternità” e con la “Carta acquisti”. Le donne già percettrici di Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego), invece, non possono avanzare alcuna richiesta per il bonus in questione.

Tale aiuto economico destinato alle mamme in difficoltà prevede l’erogazione di 1917,30 € annui per ogni richiedente. La distribuzione della somma totale viene suddivisa in cinque mensilità durante i quali, ovviamente, la somma ricevuta ammonta a 383,46 €.

I requisiti da possedere e le modalità di richiesta

Per poter accedere alla ricezione del bonus donna da oltre 300 € è necessario non essere percettrici di Naspi, oltre che possedere la cittadinanza o la residenza italiana. La domanda può essere inoltrata fino al mese di dicembre del prossimo anno. Per farlo, basta recarsi negli uffici preposti del proprio comune di residenza.

Quando si decide di avanzare la domanda per tale sussidio, ovviamente, è necessario presentare una serie di documenti quali codice IBAN; codice fiscale; un documento d’identità; modello ISEE; un’autocertificazione dei requisiti e, in caso di cittadinanza straniera, il permesso di soggiorno.