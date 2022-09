Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna

By

Inizierà lunedì 12 settembre la nuova avventura di Thiago Motta che è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna, l’annuncio arriva direttamente dall’amministratore delegato Claudio Fenucci che ha confermato l’imminente arrivo dell’ex allenatore dello Spezia



L’esonero improvviso di Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti ed ora il Bologna è pronto a ripartire da Thiago Motta, allenatore che ha convinto nella passata stagione sulla panchina dello Spezia.

Gli emiliani domani ospiteranno la Fiorentina e da lunedì saranno guidati da Thiago Motta che avrà l’obiettivo di portare i rossoblù alla salvezza nel più breve tempo possibile.

In occasione della sfida con i toscani in panchina per il Bologna ci sarà Luca Vigiani con Thiago Motta che assisterà alla partita dalle tribune dello stadio.

Thiago Motta inizia la sua nuova avventura alla guida del Bologna

Fenucci lo ha confermato, Thiago Motta sarà il nuovo allenatore del Bologna e da lunedì proverà a disputare una grande stagione per portare gli emiliani alla salvezza.

Un inizio di campionato poco convincente è costato l’esonero a Sinisa Mihajlovic, ora i rossoblu dovranno cambiare marcia e provare a mandare un messaggio alla propria tifoseria.



L’esonero di Mihajlovic ha sorpreso tutti, l’allenatore serbo in tre stagioni ha sempre disputato ottime stagioni riuscendo a centrare gli obiettivi stagionali prefissati dalla società emiliana.

Dopo un’attenta riflessione il Bologna ha deciso di scommettere su Thiago Motta, allenatore che nella scorsa stagione ha ampiamente convinto alla guida dello Spezia.

Domani l’ex campione dell‘Inter sarà in tribuna e da lunedì inizierà ufficialmente la nuova stagione alla guida del Bologna.

I rossoblu hanno tanta qualità in rosa e la speranza dei tifosi è quella di vedere la propria squadra competere per un piazzamento importante che vada oltre la semplice salvezza.

La società ha deciso di voltare pagina dopo tre anni con Sinisa Mihajlovic che lascia comunque un grande ricordo a Bologna con i tifosi che continuano ad amarlo per quanto fatto per la squadra rossoblu.

Tanta attesa domani al Renato dall’Ara per l’arrivo di una Fiorentina che troverá tanta rabbia da parte di un Bologna che ha assoluto bisogno di ritrovare i tre punti e dare una grande risposta al proprio pubblico.

Thiago Motta è pronto ad iniziare la sua nuova avventura ma, domani, il Bologna proverà ad iniziare nel migliore dei modi l’era del dopo Mihajlovic che in settimana ha salutato la città tra gli applausi dei tifosi rossoblu.