Finisce con l’auto contro un albero, 22enne muore carbonizzato a Palermo

Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto all’interno del Parco della Favorita a Palermo. Uno schianto violentissimo che ha portato alla morte un giovane di soli 22 anni.

È morto carbonizzato all’interno della sua auto che ha preso fuoco subito dopo l’impatto e lui non è riuscito a mettersi in salvo in tempo.

Palermo, giovane muore carbonizzato

Non è riuscito a sfuggire alle fiamme che avevano invaso letteralmente la sua auto, dopo esser uscito fuori strada ed essersi schiantato violentemente. È morto così un giovane di 22 anni a Palermo, all’interno del Parco della Favorita.

L’incidente è avvenuto nei pressi delle Scuderie Reali durante la notte. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato imminente ma ci è voluto del tempo per poter spegnere le fiamme che avevano avvolto l’auto e rendersi conto, anche, che all’interno c’era il cadavere del giovane e poterlo, così, estrarre dalle lamiere ormai totalmente bruciate.

Il giovane che, come dicevamo, aveva 22 anni, ha perso il controllo di un’Alfa Mito e, nell’uscire fuori strada, si è andato a schiantare contro un albero. Il ragazzo ha cercato anche di uscire dall’auto, ma vi è rimasto incastrato. L’auto stessa, nel giro di poco tempo, ha preso immediatamente fuoco, bloccando il 22enne al suo interno impedendogli di uscire.

La strada, che collega la città di Palermo al litorale di Mondello, è stata chiusa per tutta la notte, per dare la possibilità agli uomini della Polizia municipale di effettuare i rilievi del caso e permettere, anche, a quelli dall’infortunistica stradale di capire cosa effettivamente sia successo.

La sua auto si è schiantata contro un albero

Il corpo del ragazzo è stato estratto dall’abitacolo della sua auto solo dopo che i Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano letteralmente avvolto la sua auto che, come dicevamo, si è andata a schiantare, forse dopo che il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, contro un albero. All’interno del Parco della Favorita il giovane stava viaggiando con la sua auto quando, per cause ancora da accertare del tutto, nel ha perso il controllo andandosi a schiantare contro un albero.

Ha provato anche ad uscire dall’abitacolo dell’auto ma il mezzo ha preso subito fuoco, impedendogli di uscire e lasciandolo, quindi, incastrato al suo interno. Quando i Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, il giovane era già morto all’interno, carbonizzato.

Il giovane si chiamava Gabriele e stava raggiungendo alcuni amici a Mondello intorno alle ore 2 di questa notte. Stando ai primi rilievi effettuati, potrebbe essere stata l’alta velocità che ha fatto perdere, al giovane, il controllo del mezzo, andandosi così a schiantare contro l’albero.