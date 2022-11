Bonus bollette e bonus carburante: sono compatibili?

Il governo, attraverso il decreto aiuti quater aumentato a €.000 euro la soglia dei Fringe Benefit aziendali. In precedenza questi erano stati aumentati a 600 euro grazie al Decreto aiuti bis.

Coloro che ne potranno beneficiare sono i lavoratori dipendenti che hanno la possibilità di cumulare tale misura insieme al bonus benzina.

Gli aiuti proposti dal governo

Per far fronte alla difficile situazione del caro bollette, il governo Meloni ha proposto diversi aiuti.

Tra questi c’è l’aumento dei Frige Benefit che sono arrivati a 3.000 euro, una misura varata attraverso il decreto aiuti quater il quale è stato approvato il 10 novembre del 2022.

Stiamo facendo riferimento ad aiuti aggiunti all’interno del contratto di lavoro i quali comprendono diversi beni tra cui copertura sanitaria, buoni pasto, palestre e sport.

E questa è una misura che il governo Draghi aveva già aggiunto all’interno del decreto aiuti bis, mettendo l’asticella però fino a 600 euro.

Inoltre, tale bonus bollette, risulta essere esentasse e quindi non viene considerato come reddito imponibile.

Inoltre, l’azienda che sceglie di distribuirlo, ha la possibilità di detrarre l’intera spesa utile per tale erogazione.

Chi ne potrà beneficiare e la compatibilità con il bonus benzina

Coloro che potranno sfruttare tra le agevolazione sono i lavoratori dipendenti che hanno un contratto all’interno del settore privato.

Ed è per questo motivo che non possono utilizzare tale agevolazione coloro che sono impiegati nelle amministrazioni pubbliche.

Tale aiuto può essere utilizzato per pagare le varie utenze domestiche.

L’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire in ogni caso il tipo di utilizzo che si può fare del bonus in questione affermando che nel momento in cui parla di utenze domestiche si fa riferimento riferimento a “utenze relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio”.

In molto adesso si chiederanno: il bonus bollette è compatibile con il bonus benzina?

Finalmente è possibile dare una risposta: il bonus bollette risulta essere compatibile con il bonus benzina proprio come ha voluto specificare l’Agenzia delle Entrate.

Questa nuova agevolazione non consiste in altro che in erogazioni da parte dei datori di lavoro privati verso i dipendenti così che possano ottenere un rifornimento di carburante per un valore di 200 euro.

La circolare è proposta dall’Agenzia delle Entrate pubblicata il 4 novembre del 2022 è stata molto chiara.

Questa infatti si riferisce al fatto che i Fringe Benefit di 600 euro sono ormai superati in quanto si è voluto far posto a quello da 3000 euro “Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi”.

Fino a quando sarà valida tale misura

I Fringe Benefit aziendali da 3.000 euro potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre del 2022.

Ed è proprio per questo motivo che Marina Elvira Calderone, l’amministratore del lavoro, ha definito tale bonus come un’aggiunta alla tredicesima, un modo come un altro per dare un aiuto concreto alle varie famiglie.

All’interno dell’agevolazione rientrano anche tutte le spese delle bollette per uso domestico condominiale.

Possono essere inserite anche le utenze all’interno di case in affitto a patto che le varie utenze siano intestate al proprietario e che all’interno del contratto di affitto sia messo nero su bianco che è compito del locatario effettuare i vari pagamenti.

Una misura che è stata commentata anche da Donatella Trampolini, la vicepresidente di Confcommercio la quale ha affermato che aumentare i Fringe Benefit aziendali a 3.000 euro è stata una decisione positiva anche se renderlo valido soltanto per il 2022 è una decisione abbastanza limitata.

Il suo pensiero infatti è che si tratti di misure che devono essere potenziate e che devono essere estese nel tempo.

La vicepresidente infatti conclude affermando che è necessario “una verifica dell’impatto di filiera delle nuove regole per il superbonus”.