Cena a base di sushi finisce male: 12 persone ricoverate in ospedale

Sabato scorso, in un ristorante giapponese di Manduria, in provincia di Taranto, per 12 persone una cena a base di sushi si è trasformata in un incubo perché sono state ricoverate in ospedale a causa di una intossicazione alimentare.

Secondo le prime indiscrezioni, i malcapitati sarebbero tutti molto giovani, originari di Manduria e delle località vicine della zona salentina e avrebbero accusato tutti gli stessi sintomi gastrointestinali.

Una cena di sushi si trasforma in un incubo

Doveva essere un sabato sera a base di nigiri e osamaki, una serata spensierata con del buon cibo dai sapori orientali, invece per 12 ragazzi, una cena a base di sushi si è trasformata in un incubo.

E’ successo in Puglia, nella zona del Salento, a Manduria. Tutti i malcapitati hanno consumato nello stesso locale, e tutti hanno accusato gli stessi sintomi di una probabile violenta infezione gastrointestinale. Fortunatamente nessuno, tra loro, è in pericolo di vita, però sono stati ricoverati presso la struttura ospedaliera Marianna Giannuzzi di Manduria, dove hanno ricevuto le prime cure mediche, dei trattamenti farmacologici disintossicanti.

Gli accertamenti del caso

Subito dopo il ricovero delle 12 persone presso l’ospedale in provincia di Taranto, per legge è scattata una procedura di controlli da parte degli uffici competenti.

Il nosocomio, infatti, ha segnalato la questione al servizio igiene, il quale, una volta arrivata la pratica, ha attivato il protocollo del caso. La Siav (Servizio igiene degli alimenti di origine animali della Asl), infatti, avrà il delicato compito di fare luce su tutta la questione e cercare di capire se il cibo giapponese sarebbe lo stesso che avrebbe creato l’intossicazione a tutte le persone coinvolte.

A breve, sarà sicuramente ispezionato il ristorante giapponese, in maniera tale da accertare le condizioni igienico sanitarie del locale e la conservazione e la lavorazione del cibo. A maggior ragione che si tratta di alimenti perlopiù crudi, e quindi bisognerebbe prestare la massima attenzione per la somministrazione di questo alimento.

All’attività sanitaria provinciale, dopo che saranno effettuate tutte le verifiche e stabilita l’esatta dinamica dell’intossicazione, la decisione delicata se sospendere o meno l’attività di ristorazione.

I sintomi

I 12 ragazzi, tutti molto giovani, che dopo una cena a base di sushi hanno accusato disturbi gastrointestinali, sono stati tutti ricoverati presso l’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto.

Le autorità stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica. I sintomi di una cattiva cena a base di sushi possono essere molto soggettivi, ma tra i principali potrebbero esserci oltre a infezione intestinale, nausea e anche mal di testa.