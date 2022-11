Busta paga, 1200 euro in più di aumento: chi potrebbe averlo sullo stipendio

Ecco che vi sveliamo chi può ricevere i 1200 euro in più in busta paga e tutte le caratteristiche a riguardo.



La guerra tra Russia e Ucraina ha portato l’inflazione alle stelle. A causa dell’aumento dei prezzi, sempre più famiglie sono a rischio povertà e non riescono più ad arrivare alla fine del mese.

Ed è proprio per questo che si rivela fondamentale l’intervento dello Stato, a sostegno di tutti i cittadini italiani in difficoltà. Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutte le novità sugli aumenti in busta paga e in particolare su quello che ammonta a 1200 euro.

Chi può ricevere 1200 euro in più in busta paga

Da alcuni giorni si sta parlando moltissimo degli aumenti in busta paga per i lavoratori. Si tratta di un’assoluta novità del Governo Meloni, che dovrebbe presto entrare in vigore.

In particolare, alcune categorie di soggetti potranno ricevere in busta paga un aumento di ben 1200 euro.

Purtroppo, però, questo beneficio non è pensato per essere erogato indistintamente a tutti i lavoratori italiani. Il criterio fondamentale è che i lavoratori in questione abbiano un reddito annuale inferiore ai 35 mila euro.

La decisione del Governo è quella di erogare quest’agevolazione soltanto a queste categorie di lavoratori, perché, in base alle ricerche, sarebbero quelle che starebbero soffrendo maggiormente l’aumento dei prezzi.

L’aumento di circa 1200 in busta paga, quindi, è previsto per sostenere quei soggetti in difficoltà che stanno sentendo il peso dell’inflazione. Naturalmente, i 1200 euro in più in busta paga dovrebbero essere erogati diluiti nel corso di tutto l’anno. Non si tratterebbe, quindi, di un bonifico unico.

Ora sono in tantissimi i lavoratori dipendenti italiani che vorrebbero capire come fare per richiedere il bonus in questione. Ecco che di seguito ve lo sveliamo, quindi continuate con la lettura del nostro articolo.

Come richiederli e dove fare domanda

Il bonus in busta paga sta facendo gola a moltissimi italiani. Si tratta di una novità assoluta del Governo Meloni, di cui si è parlato più volte ma che non si sa ancora quando prenderà il via.

Quindi non esiste ancora una procedura che permetta di richiedere l’aumento in busta paga.

Una delle ragioni del ritardo potrebbe essere dovuta ai fondi. Quest’agevolazione, infatti, potrebbe rivelarsi particolarmente costosa. Il nostro Governo potrebbe dover stanziare circa 16 miliardi di euro per sostenere i lavoratori italiani.

Il Presidente della Confederazione generale dell’industria italiana, Carlo Bonomi, invece, sostiene che questa misura potrebbe costare ancora di più, circa 60 miliardi di euro, per via della necessaria riconfigurazione del 4-5% della spesa pubblica.

Infine, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sostiene che non si può mettere fretta all’avvio di quest’agevolazione per i lavoratori, che deve essere pensata bene prima di essere erogata.

Non vi resta, quindi, che continuare a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime novità relative al bonus. In particolare, vi sveleremo presto la data a partire dalla quale sarà possibile inoltrare le proprie richieste e quando sarà possibile ricevere l’agevolazione in busta paga.