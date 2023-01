I presentatori di ‘Viva Rai2’ su Instagram inquadrano il numero e scommettono un grosso errore causando un danno alla conduttrice che è stata immediatamente sommersa dai messaggi. In pochi istanti il numero è stato segnato da chi era collegato alla diretta e la Marcuzzi ha ricevuto una marea di messaggi.

Fiorello e Fabrizio Biggio non sono ancora tornati su Rai2 dopo le vacanze, ma hanno già causato molta confusione, sopratutto all’amatissima conduttrice italiana Marcuzzi. I due hanno infatti mostrato involontariamente in una diretta avviata sulla piattaforma di Instagram il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi.

In un attimo la conduttrice, che questa sera debutta su Rai2 con il programma ‘Boomerissima’ è stata inondata di chiamate e messaggi da chi è riuscito a segnare le cifre apparse sullo schermo. La diretta, che aveva lo scopo di divertire, di certo non ha fatto ridere Alessia Marcuzzi che si è ritrovata centinaia di chiamate e messaggi in pochissimo tempo.

L’errore in diretta

Ieri, Biggio e Fiorello sono tornati alle dirette mattutine sulla piattaforma di Instagram in attesa del ritorno dell’attivismo programma ‘Viva Rai2’ ovviamente su Rai2 da lunedì prossimo.

A quanto pare i due stavano per contattare la conduttrice per promuovere il suo programma che andrà in onda questa sera, ma Fiorello ha inquadrato lo schermo del telefono con il nome e il numero. È bastato davvero un attimo e centinaia di chiamate e messaggi sono arrivate alla conduttrice creandole non poco disturbo.

Una diretta finita decisamente male per Biggio e Fiorello, che avevano solo l’intento di promuovere il nuovo programma della Marcuzzi ‘Boomerissima’ che andrà per la prima volta in tv questa sera.

Il numero di Alessia Marcuzzi

Dopo pochi secondi il numero della conduttrice era stato inondato di messaggi e telefonate dei fan. Fiorello preoccupato ha poi detto:

“Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero“.

Nel frattempo però la Marcuzzi aveva iniziato a condividere su Instagram i messaggi dei fan. Probabilmente la conduttrice ha dovuto realmente cambiare numero dopo tutte le chiamate e i messaggi ricevuto in pochissimi minuti.

il momento più divertente però è certamente stato l’ultimo, quando la moglie di Biaggio gli ha scritto. Biaggio infatti è spostato con una cugina di Alessia Marcuzzi e ha visto il danno in diretta. La donna infatti, proprio durante le riprese live avrebbe inoltrato un messaggio al marito scrivendo “Sei un cretino“.

Il disagio creato alla conduttrice ha lasciato subito spazio alle risate dei due che si sono resi conto del danno che avevano creato. Insomma, i due non sono ancora tornati dalle vacanze e già sono riusciti a mettersi nei guai.