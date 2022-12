By

Scandalo in queste ore per questioni riguardanti presunte corruzioni in Qatar, per le quali la presidente Roberta Metsola ha sospeso la vice Eva Kaili.

Con effetto immediato, la vicepresidente ha perso i suoi poteri ed è stata sollevata dai compiti, alla luce delle indagini giudiziarie che sono in corso dal parte delle autorità belghe per il cosiddetto Qatargate.

L’indagine sul Qatar

La politica greca e vicepresidente del Parlamento europeo è al centro di una vera e propria bufera nell’ambito dell’inchiesta Qatargate.

In parole semplici, sarebbero state pagate delle tangenti dal Qatar al Parlamento europeo per parlare bene dell’emirato. L’ipotesi è stata approfondita dalla polizia belga e al centro di questa ci sono anche diversi cittadini italiani come l’ex eurodeputato Antonio Panzieri e il segretario generale della Confederazione europea dei sindacati Luca Visentini.

L’indagine è stata svelata dal quotidiano belga Le Soir e ha coinvolto piani alti del Parlamento come appunto la vicepresidente greca e il compagno Francesco Giorgi, fermati inizialmente solo per essere ascoltati dalle forze dell’ordine.

Mancano ancora dei dettagli per far luce sulla questione, tuttavia le indagini iniziate a luglio ha puntato la lente di ingrandimento su soldi e corruzione. Tuttavia si tratta di un’operazione molto più ampia e riguarda anche altri esponenti del partito socialista, i cui membri erano stato molto criticati nel periodo preparativo dei mondiali di calcio che si stanno svolgendo in Qatar.

Infatti, i socialisti erano stati giudicati troppo leggeri nei confronti di questioni come il rispetto dei diritti umani nell’emirato.

La sospensione di Kaili

Kaili è stata sospesa dai socialisti e democratici europei e già da quando è stata diffusa la notizia delle indagini aveva definito il Paese come “un esempio nei diritti del lavoro” e un’ispirazione per il mondo arabo, nonostante diverse inchieste giornalistiche avessero dimostrato il contrario.

Al momento Eva Kaili è in stato di fermo, emesso dalla Procura belga e per questo motivo la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, l’ha sospesa con effetto immediato fin quando non verrà fatta chiarezza.

L’annuncio della decisione di Metsola è stato diramato dal suo portavoce Juri Laas e dai primi dettagli emersi, sembra che nell’abitazione di Kaili e compagno siano stati ritrovati dei sacchi contenenti banconote.

Arrestata, colta in flagrante e quindi non protetta dall’immunità parlamentare, la donna è stata arrestata e la vicenda sta scuotendo molto il Parlamento europeo. Arrestato anche Panzeri, la moglie e la figlia, in seguito a un mandato europeo che ha consentito alle autorità italiane di eseguire il fermo nel nostro Paese.

Secondo gli inquirenti il parlamentare sarebbe intervenuto politicamente con il membri del Parlamento per il Marocco e il Qatar, in cambio di benefici. Nei sui confronti si ipotizza non solo la corruzione ma anche il riciclaggio e l’associazione a delinquere.

Alla luce di tutto ciò, il capo degli eurodeputati dem Brando Benifei ha chiesto alla Kaili le dimissioni, mentre il suo compagno è stato allontanato dal Pd.