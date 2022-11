Bonus 800 euro ai lavoratori, ma non per tutti: è solo per questa categoria

Ecco cos’è il Bonus 800, un’agevolazione da dare ai lavoratori italiani che fanno parte di alcune categorie specifiche. Ecco di quali parliamo.

A causa della crisi che stiamo vivendo e dell’inflazione ormai alle stelle, lo Stato italiano ha pensato a dei nuovi bonus che possano in qualche modo far sentire meno il suo peso agli italiani.

La ripresa dalla pandemia che ha piegato in due il nostro Paese tra il 2020 e il 2021 e lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina non hanno assolutamente alleviato i problemi economici degli italiani.

Proprio per questo, il Governo sta facendo sentire sempre di più la sua presenza. Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire cos’è il Bonus 800 e in che modo può risultare un beneficio per i lavoratori italiani.

Agevolazioni fiscali per i lavoratori

Quella dei lavoratori è sicuramente una delle categorie sociali più in difficoltà assieme a quella dei disoccupati. I dipendenti e gli autonomi, infatti, sono piegati in due dalle tasse e hanno seria difficoltà ad arrivare alla fine del mese, nonostante lo stipendio.

Per fortuna, il nostro Governo ha sempre in mente nuovi bonus che possano aiutarli a pagare le bollette, a fare la spesa al supermercato e a pagare il carburante del proprio mezzo di trasporto.

In particolare, arriva un bonus pensato per i lavoratori dipendenti, che permette alle aziende di somministrare buoni per l’acquisto di beni e di servizi del valore di 600 euro e buoni per l’acquisto di carburante delle auto per un valore di 200 euro.

Ma come si fa a ottenerlo? Quali sono i requisiti che bisogna rispecchiare? Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutti i dettagli.

Bonus 800 per i lavoratori

Non tutti lo sanno, ma presto i lavoratori potranno ricevere fino a 800 euro di aiuti dall’azienda per la quale lavorano.

Per riceverli, il compito dei datori di lavoro sarà quello di riconoscere un massimo di 800 euro da attribuire al proprio dipendente entro la fine dell’anno.

I buoni in questione servono per l’acquisto di prodotti di prima necessità, che hanno subito un rialzo a causa dell’inflazione. In particolare, stiamo parlando dell’acquisto di viaggi, di prodotti tecnologici, di libri e di carburante per il proprio mezzo di trasporto.

Particolarmente nel mirino sono i lavoratori del settore dell’artigianato, sostenuti da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. L’ente vuole favorire gli artigiani con dei voucher di un ammontare massimo di 800 euro e agevolarne l’uso tramite un’app che dovrebbe accelerare il processo.

Si tratta di una novità assoluta che in tantissimi vogliono cogliere. Inoltre, c’è chi spera che nel prossimo 2023 l’ammontare massimo di 800 euro sia portato a mille.

Per quanto riguarda il settore dell’artigianato, l’obiettivo è quello di consentire alle imprese dell’ambito, specialmente a quelle più piccole, che vedono l’impiego fino a 4 addetti, di adeguarsi alla contrattazione collettiva.

Tale contrattazione è permessa e sostenuta dagli enti bilaterali e dai fondi sanitari di settore. E voi cosa ne pensate di questo nuovo sostegno? Fatecelo sapere.