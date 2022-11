Un uomo è deceduto nelle scorse ore a La Spezia e mentre le due donne della sua vita lo piangevano, ne è spuntata una terza, del tutto inaspettata.

Il defunto era sposato da anni ma nessuno lo sapeva.

Defunto a La Spezia: spunta la terza moglie

Sembra la trama di un film comico quello che è avvenuto ieri a La Spezia, dove due donne stavano piangendo il defunto compagno all’obitorio, quando è spuntata una terza donna.

Mentre l’ex moglie del defunto e la sua compagna attuale ne piangevano la scomparsa, sono venute a conoscenza di una terza donna, peraltro moglie legittima dell’uomo.

L’esistenza di questa donna è stata scoperta in maniera del tutto casuale, infatti quando è giunto il momento di risolvere alcune pratiche burocratiche è stata svelata la verità.

La donna in questione fra l’altro non sapeva nemmeno che il marito fosse deceduto.

L’ incredibile storia riportata da “Il Secolo XIX” è rimbalzata in poche ore su diversi siti.

I fatti

Non è stata resa nota l’identità dell’uomo protagonista di questa vicenda, ma forse è un bene che non abbia assistito all’incontro-scontro fra le tre donne della sua vita.

In realtà fino a poche ore fa ce n’erano solo due, che ben si conoscevano fra di loro, ossia l’ex moglie e la compagna attuale, che hanno pianto il defunto il stanze separate poiché non corre buon sangue fra le due.

Tuttavia dal dolore si è passati in pochi minuti alla rabbia poiché quando è giunto il momento di apporre delle firme per le pratiche relative alla sepoltura, è spuntano un nome che non corrispondeva a nessuna delle due.

Così è saltato fuori un certificato di matrimonio che riportava il nome di questa terza donna misteriosa, sposata regolarmente 7 anni prima.

Nessuno era a conoscenza delle nozze e dell’esistenza di questa persona, la quale è stata rintracciata in un’appartamento in centro, completamente ignara di quanto accaduto.

Subito è esplosa in lacrime e si è precipitata in obitorio per apporre diverse firme, incrociando così gli sguardi furiosi delle altre donne che purtroppo burocraticamente non avevano il suo stesso valore per quanto concerne le decisioni in merito alla persona scomparsa.