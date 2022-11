Il dramma si è registrato nel tardo pomeriggio di lunedì a Calvisano, lungo i binari della linea Brescia-Parma. La vittima è un anziano – di cui non sono state rese note le generalità – che è morto sul colpo.

L’uomo avrebbe provato ad attraversare i binari all’altezza del passaggio a livello, senza rendersi conto che stava arrivando il convoglio ferroviario. L’impasto è stato terribile e per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per diverse ore.

Tragedia a Calvisano: anziano travolto e ucciso dal treno

Dramma nel pomeriggio di lunedì – poco dopo le 19 – lungo i binari della Brescia-Parma a Calvisano, nella bassa bresciana. Un anziano – di cui non sono state rese note le generalità – è stato travolto e ucciso da un treno.

L’uomo avrebbe provato ad attraversare i binari all’altezza del passaggio a livello, senza rendersi conto che stava sopraggiungendo il convoglio ferroviario. L’impatto è stato terribile e per l’anziano non c’è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per diverse ore per consentire i rilievi da parte delle autorità competenti, oltreché la rimozione della salma.

Nelle prossime ore potrebbe essere disposto l’esame autoptico.

Notizia in aggiornamento.