Tragedia assurda avvenuta in provincia di Teramo dove una donna è precipitata dal balcone di casa sua mentre stava stendendo il bucato. Ma la cosa più grave è che, prima di esser soccorsa, è rimasta per 4 ore sulla strada.

Patrizia era sola in casa quando è avvenuta la tragedia. Un volo di 4 metri che le è stato fatale. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Teramo, donna precipita nel vuoto

Era sul balcone di casa e sta stendendo il bucato, mai avrebbe immaginato che, di lì a poco, la tragedia si sarebbe consumata. La donna si chiamava Patrizia ed aveva 65 anni. E’ precipitata proprio dal balcone di casa, con un volo di 4 metri. La tragedia è avvenuta a Silvi Marina, in provincia di Teramo.

La donna, però, non è stata immediatamente soccorsa. È rimasta, infatti, sulla strada, senza che nessuno la notasse, per 4 ore, prima dell’arrivo dei soccorsi. Per gli inquirenti che stanno indagando su ciò che è accaduto e anche per capire al meglio la dinamica dei fatti, si è trattato di un incidente. La donna si sarebbe sporta troppo mentre stava coprendo lo stendibiancheria con un telo di plastica.

Il suo balcone è al primo piano rialzato. Forse, per via di lavori di ristrutturazione in corso, pare non avesse il parapetto alla quale appigliarsi. Così, nel suo sporgersi troppo, Patrizia è precipitata al suolo. Al momento della tragedia, la donna era sola in casa e nessuno si sarebbe accorto di quanto era successo.

Il tutto è accaduto intorno alle ore 16 di ieri. Stando alle primissime indiscrezioni di indagine, Patrizia sarebbe stata ritrovata dalla figlia del compagno e da un’amica che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ma purtroppo era troppo tardi: è stato immediatamente richiesto l’intervento di un’eliambulanza.

Perde l’equilibrio mentre stende il bucato

Una volta stabilizzata e caricata sull’eliambulanza, Patrizia è deceduta durante il trasporto verso l’ospedale di Pescara. Sarà il pm della procura di Teramo a decidere, nelle prossime ore se effettuare l’autopsia sul corpo della donna, per capire cosa effettivamente è successo prima della sua morte.

Al momento, al vaglio, ci sono varie ipotesi. La prima è quella che la 65enne abbia avuto un malore che le ha fatto perdere l’equilibrio, facendola poi cadere nel vuoto. Un vicino di casa ha, infatti, riferito che la balaustra del balcone da cui la donna è caduta, era già stata tolta un’altra volta e poi installata di nuovo.

La ricostruzione di quanto è accaduto è ancora del tutto frammentaria. Ciò che è certo è che la donna si è sporta troppo mentre stava stendendo il bucato e cercava di coprirlo con un telo di plastica, quando ha probabilmente perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto, facendo un volo di 4 metri. Non è stata, purtroppo, soccorsa subito, in quanto era sola in casa e nessuno si era accorto di quanto accaduto.

Fino all’arrivo di un’amica e della figlia del compagno che, vedendola, hanno lanciato l’allarme. Ma era troppo tardi.