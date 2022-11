Bonus 750€ euro per le bollette, li avrai direttamente sul conto: come richiederli

Ecco tutto quello che dovete sapere sul Bonus 750€ euro pensato per le bollette e soprattutto cosa dovete fare per richiederlo.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto su questo nuovo e imperdibile bonus pensato per le bollette, che siamo sicuri che aiuterà moltissimi italiani ad arrivare alla fine del mese.

Cos’è il Bonus 750€ euro

Il Bonus 750€ euro è un beneficio pensato dal Governo per sostenere tutte quelle famiglie sempre più in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi.

L’inflazione, infatti, ha fatto sì che l’economia crollasse e che sempre più italiani risultassero in difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

Il costo della spesa alimentare, di quella per la cura della persona, e poi ancora del carburante per le aumento e delle bollette è ormai alle stelle. Ed è per questa ragione che il Governo ha il dovere di erogare delle agevolazioni che aiutino le famiglie a far fronte all’aumento dei prezzi.

Fino a ora, i bonus social di Mario Draghi erano stati pensati soltanto per le famiglie con redditi minori di 12 mila euro e anche per le famiglie con Unisa più basso di 20 mila euro.

Adesso, la fetta di italiani che potranno beneficiare del bonus potrebbe ampliarsi, anche se, per il momento, non sono state rilasciate dichiarazioni al riguardo. Ciò che al momento si sa è che questo nuovo bonus da 750 euro verrà erogato ai dipendenti privati.

Se siete dei dipendenti privati, quindi, sarete sicuramente curiosi di scoprire come fare per ottenere questo bonus imperdibile. Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per sapere come richiederlo.

Ecco come richiederlo

Come vi abbiamo già detto, per richiedere il bonus in questione è necessario essere lavoratori dipendenti del settore privato. Per richiedere l’agevolazione, non bisogna fare altro che parlarne con il datore di lavoro, per metterlo alla luce di questa possibilità offerta dallo Stato italiano.

A quel punto, il datore di lavoro dovrà informarsi con il proprio commercialista aziendale, per capire come inserire il bonus dei 750 euro in questione. L’ottima notizia è che, nonostante sia il capo dell’impresa a inserire l’ammontare in busta paga, non sarà lui a pagarvelo.

Il datore di lavoro, infatti, non pagherà un centesimo: sarà lo Stato a pagarvi, perché l’erogazione del bonus avviene tramite l’azzeramento del cuneo fiscale.

Richiedere il bonus in questione è semplicissimo, anche se non si conoscono ancora le date dell’erogazione. Non vi resta, però, che affrettarvi. E le belle notizie non sono finite qui, perché a quanto pare Giorgia Meloni vuole raddoppiare il bonus fornendo 150 euro in più di agevolazione ai lavoratori.

Questo bonus si richiede nella stessa maniera e dovrebbe essere erogato addirittura nel mese di dicembre del 2022 o più facilmente in quello di gennaio del 2023.

Cosa ne pensate? Possedete i requisiti che vi abbiamo rivelato? Se sì, che cosa aspettate? Approfittate dei bonus in questione per poterne usufruire per le vostre spese mensili e soprattutto per le bollette.