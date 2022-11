Busta paga, aumento di 205€ in più oltre agli arretrati: chi lo avrà

By

Ecco quali sono i cittadini italiani che avranno presto modo di beneficiare di un aumento di 205 euro in busta paga. Nessuno se lo aspettava.

Ottime notizie in arrivo per alcune categorie di lavoratori dipendenti. Riceveranno non soltanto gli arretrati, ma anche un aumento mensile dello stipendio.



Aumenti in busta paga oltre 205 euro

Già più di un anno fa i sindacati e l’Ania hanno cominciato un vivo dibattito sul tema del rinnovo di contratti di lavoro di determinate categorie di dipendenti italiani.

I sindacati, proprio a ridosso della data di scadenza, avevano chiesto all’Ania di ridefinire i termini del contratto, in modo da realizzare una collaborazione in sinergia e per tutelare i diritti dei lavoratori.

Il contratto in questione è scaduto già nel 2019 e a partir da quel momento i lavoratori continuano a esercitare la loro attività senza ricevere alcun aggiornamento da parte dell’ente.

Adesso, però, qualcosa deve essersi sbloccato. Ed è per questo che, non solo verranno dati loro tutti gli arretrati accumulati dal 2020 al 2022, gli verranno erogati addirittura 205 euro in più al mese.

Si tratta di un’ottima notizia per alcuni lavoratori, che riceveranno 2000 euro circa di arretrati, più 205 euro al mese. Naturalmente, i 205 euro verranno erogati ogni mese, a partire da una data che non è stata ancora comunicata.

Per quanto riguarda gli arretrati, invece, questi verranno forniti nella misura dei 1400 euro direttamente in busta paga, mentre i rimanenti 600 euro verranno erogati come welfare aziendale dal datore di lavoro.



Chi potrà avere questi soldi?

Non tutti lo sapevano, quasi neppure i diretti interessati. Presto, i lavoratori riceveranno 2 mila euro di arretrati una tantum e 205 euro di aumento nello stipendio ogni mese.

Sono poche le categorie di lavoratori dipendenti italiani, però, che potranno beneficiare di questi vantaggi. Stiamo parlando dei lavoratori impegnati nell’ambito delle assicurazioni.

Si tratta di circa 47 mila dipendenti con contratto, che finalmente potranno beneficiare di un grande aumento in busta paga.

I dipendenti delle svariate compagnie di assicurazione che operano su tutto il nostro territorio, infatti, avevano visto scadere il loro contratto nel 2019 e accumulare degli arretrati per un totale di 2 mila euro.

Ora la notizia, però, che finalmente questi arretrati arriveranno sul loro conto e che, assieme a loro, si aggiungeranno ben 205 euro al mese di aumento sullo stipendio. Davvero una bella sorpresa per questi lavoratori, che ora potranno finalmente godersi ciò che spetta loro.

Ora la notizia, però, che finalmente questi arretrati arriveranno sul loro conto e che, assieme a loro, si aggiungeranno ben 205 euro al mese di aumento sullo stipendio. Davvero una bella sorpresa per questi lavoratori, che ora potranno finalmente godersi ciò che spetta loro.