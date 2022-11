Stati Uniti-Galles chiude la giornata in Qatar

Alle 20 italiane Usa e Galles scenderanno in campo per fare il loro esordio al mondiale, la partita concluderà la prima giornata del Gruppo B che si aprirà alle 14 con il match tra l’Inghilterra e l’Iran.



Stati Uniti e Galles scenderanno in campo già sapendo del risultato tra Inghilterra ed Iran e quindi con ancora più motivazioni per disputare da subito una grande partita.

Questa sarà per gli Usa l’undicesima partecipazione ad un campionato del mondo e in tre delle ultime 4 occasioni gli americani sono riusciti a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta.

Riflettori puntati su Weston Mckennie, il numero 8 della Juventus ha perso la maglia da titolare nell’ultima parte di stagione e vuole rilanciarsi in questo mondiale con l’obiettivo di riprendersi la Juventus o, eventualmente, cercarsi una nuova squadra di club in cui proseguire la propria carriera.

Dall’altra parte ci sarà il Galles di Gareth Bale e Aaron Ramsey, calciatore che si è sempre esaltato con la propria nazionale fornendo prestazioni sempre all’altezza della sua grande tecnica.

Il Gruppo B parte con molto equilibrio con l‘Inghilterra, sulla carta, favorita per il primo posto e USA e Galles pronti a giocarsi il secondo posto, il match di oggi può già rivelarsi fondamentale per la qualificazione.



Weston McKennie’s new World Cup look 🔴⚪🔵 pic.twitter.com/8OnUz1ucc0 — B/R Football (@brfootball) November 20, 2022

Stati Uniti con il 4-3-3, Pulisic a supporto di Ferreira

Nessuna novità per Berhalter che schiererà gli Stati Uniti con il solito 4-3-3 a trazione offensiva.

Grande occasione per gli “italiani” Dest e McKennie, entrambi infatti saranno titolari e proveranno a rilanciarsi dopo un inizio di stagione complicato rispettivamente con le maglie di Milan e Juventus.



Davanti a Turner la linea difensiva sarà composta da Dest, Zimmerman, Long e Robinson, a centrocampo pronti Musah, Adams e McKennie con Aaronson e Pulisic ad ispirare la punta di Dallas Ferreira.

Galles con il 3-4-3, titolari Bale e Ramsey

Page si affida ancora una volta alla fantasia di Gareth Bale in avanti per cercare una qualificazione difficile ma non impossibile per quanto fatto vedere dal Galles in questi mesi.

Davanti a Hennessey ci saranno Ampadu, Rodon e Davies con Roberts, Ramsey, Morrell e Williams a centrocampo.

Il tridente offensivo sarà quello solito composto da Bale, Johnson e James.

La partita sarà trasmessa alle ore 21 italiane e sarà visibile in chiaro su Rai 1 ed in streaming tramite il sito RaiPlay.